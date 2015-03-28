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"سعود الطبية" تحذر الراغبين بإنقاص وزنهم من اتباع "الكيتو دايت" لفترة طويلة

من غير المستبعد زيادة الكوليسترول الضار في الجسم والإصابة بأمراض القلب

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية من يرغبون في إنقاص وزنهم سريعًا من اتباع حمية الكيتو دايت لفترات طويلة؛ وذلك بسبب أضراره الصحية على الجسم، ومنها أمراض القلب والأوعية؛ لأن حمية الكيتو تعتمد في الأساس على الدهون بنسب عالية، فإنه من غير المستبعد إطلاقًا زيادة الكوليسترول الضار في الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا السياق أوضحت أخصائي التغذية العلاجية رؤى الهدلق بأن نظام الكيتو دايت يعتمد على أن يكون 75% من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم من المواد الدهنية و20% من البروتينات و5% من النشويات، لذا نشدد أن يكون على مدى قصير وتحت إشراف أخصائي تغذية وإجراء فحوصات قبل وأثناء الحمية.

وأشارت الدكتور الهدلق إلى أن الكيتو دايت قد يتسبب في مشاكل للكبد إذا لم يطبق بالطريقة الصحيحة، فمع كمية الدهون التي تتناولها والتي تطلب من الكبد أن يتعامل معها ليحللها فإنه من الممكن جدًا لنظام "الكيتو" أن يسبب مشاكل كثيرة لمن يعاني من أي مرض بالكبد أو الكلى أو القلب.

وأضافت: كما أنها تزيد من الإصابة بالإمساك والجفاف نتيجة قلة تناول الألياف والسوائل وكذلك أيضًا سوء التغذية والذي يحدث نتيجة لعدم التوازن في تناول العناصر الغذائية لعدم تمكن الشخص من تناول كل أنواع الخضروات والفواكه والحبوب، فيفقد الجسم الكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة لقيامه بوظائفه الحيوية أيضًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" تحذر الراغبين بإنقاص وزنهم من اتباع "الكيتو دايت" لفترة طويلة
سبق

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية من يرغبون في إنقاص وزنهم سريعًا من اتباع حمية الكيتو دايت لفترات طويلة؛ وذلك بسبب أضراره الصحية على الجسم، ومنها أمراض القلب والأوعية؛ لأن حمية الكيتو تعتمد في الأساس على الدهون بنسب عالية، فإنه من غير المستبعد إطلاقًا زيادة الكوليسترول الضار في الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا السياق أوضحت أخصائي التغذية العلاجية رؤى الهدلق بأن نظام الكيتو دايت يعتمد على أن يكون 75% من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم من المواد الدهنية و20% من البروتينات و5% من النشويات، لذا نشدد أن يكون على مدى قصير وتحت إشراف أخصائي تغذية وإجراء فحوصات قبل وأثناء الحمية.

وأشارت الدكتور الهدلق إلى أن الكيتو دايت قد يتسبب في مشاكل للكبد إذا لم يطبق بالطريقة الصحيحة، فمع كمية الدهون التي تتناولها والتي تطلب من الكبد أن يتعامل معها ليحللها فإنه من الممكن جدًا لنظام "الكيتو" أن يسبب مشاكل كثيرة لمن يعاني من أي مرض بالكبد أو الكلى أو القلب.

وأضافت: كما أنها تزيد من الإصابة بالإمساك والجفاف نتيجة قلة تناول الألياف والسوائل وكذلك أيضًا سوء التغذية والذي يحدث نتيجة لعدم التوازن في تناول العناصر الغذائية لعدم تمكن الشخص من تناول كل أنواع الخضروات والفواكه والحبوب، فيفقد الجسم الكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة لقيامه بوظائفه الحيوية أيضًا.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
05:48 PM

"سعود الطبية" تحذر الراغبين بإنقاص وزنهم من اتباع "الكيتو دايت" لفترة طويلة

من غير المستبعد زيادة الكوليسترول الضار في الجسم والإصابة بأمراض القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية من يرغبون في إنقاص وزنهم سريعًا من اتباع حمية الكيتو دايت لفترات طويلة؛ وذلك بسبب أضراره الصحية على الجسم، ومنها أمراض القلب والأوعية؛ لأن حمية الكيتو تعتمد في الأساس على الدهون بنسب عالية، فإنه من غير المستبعد إطلاقًا زيادة الكوليسترول الضار في الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا السياق أوضحت أخصائي التغذية العلاجية رؤى الهدلق بأن نظام الكيتو دايت يعتمد على أن يكون 75% من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم من المواد الدهنية و20% من البروتينات و5% من النشويات، لذا نشدد أن يكون على مدى قصير وتحت إشراف أخصائي تغذية وإجراء فحوصات قبل وأثناء الحمية.

وأشارت الدكتور الهدلق إلى أن الكيتو دايت قد يتسبب في مشاكل للكبد إذا لم يطبق بالطريقة الصحيحة، فمع كمية الدهون التي تتناولها والتي تطلب من الكبد أن يتعامل معها ليحللها فإنه من الممكن جدًا لنظام "الكيتو" أن يسبب مشاكل كثيرة لمن يعاني من أي مرض بالكبد أو الكلى أو القلب.

وأضافت: كما أنها تزيد من الإصابة بالإمساك والجفاف نتيجة قلة تناول الألياف والسوائل وكذلك أيضًا سوء التغذية والذي يحدث نتيجة لعدم التوازن في تناول العناصر الغذائية لعدم تمكن الشخص من تناول كل أنواع الخضروات والفواكه والحبوب، فيفقد الجسم الكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة لقيامه بوظائفه الحيوية أيضًا.

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