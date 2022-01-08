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بالفيديو .. "المالكي": نحن نعلم ونتابع الأعمال العدائية والخبيثة للحرس الثوري الإيراني داخل الموانئ اليمنية

قال: هؤلاء لا يحترمون القوانين الدولية

قال المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة الرياض: "نحن نعلم ونتابع الأعمال العدائية والخبيثة للحرس الثوري الإيراني داخل الموانئ اليمنية، وهؤلاء لا يحترمون القوانين الدولية."
وأكد "المالكي"، أن الميليشيات خططت للهجوم وخطف سفينة روابي بالمياه الدولية، وقال، إن سفينة روابي كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، وأن ميليشيات الحوثي هاجمت القاطرة "رابغ 3" جنوب البحر الأحمر، وأكد أن عمليات الخطف والقرصنة الحوثية للسفن في البحر الأحمر تمت من الحديدة.
وقال "المالكي"، إن ميليشيات الحوثي استهدفت ناقلة النفط السعودية "بقيق" في البحر الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "المالكي": نحن نعلم ونتابع الأعمال العدائية والخبيثة للحرس الثوري الإيراني داخل الموانئ اليمنية
سبق

قال المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة الرياض: "نحن نعلم ونتابع الأعمال العدائية والخبيثة للحرس الثوري الإيراني داخل الموانئ اليمنية، وهؤلاء لا يحترمون القوانين الدولية."
وأكد "المالكي"، أن الميليشيات خططت للهجوم وخطف سفينة روابي بالمياه الدولية، وقال، إن سفينة روابي كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، وأن ميليشيات الحوثي هاجمت القاطرة "رابغ 3" جنوب البحر الأحمر، وأكد أن عمليات الخطف والقرصنة الحوثية للسفن في البحر الأحمر تمت من الحديدة.
وقال "المالكي"، إن ميليشيات الحوثي استهدفت ناقلة النفط السعودية "بقيق" في البحر الأحمر.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
05:52 PM

بالفيديو .. "المالكي": نحن نعلم ونتابع الأعمال العدائية والخبيثة للحرس الثوري الإيراني داخل الموانئ اليمنية

قال: هؤلاء لا يحترمون القوانين الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,413

قال المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة الرياض: "نحن نعلم ونتابع الأعمال العدائية والخبيثة للحرس الثوري الإيراني داخل الموانئ اليمنية، وهؤلاء لا يحترمون القوانين الدولية."
وأكد "المالكي"، أن الميليشيات خططت للهجوم وخطف سفينة روابي بالمياه الدولية، وقال، إن سفينة روابي كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، وأن ميليشيات الحوثي هاجمت القاطرة "رابغ 3" جنوب البحر الأحمر، وأكد أن عمليات الخطف والقرصنة الحوثية للسفن في البحر الأحمر تمت من الحديدة.
وقال "المالكي"، إن ميليشيات الحوثي استهدفت ناقلة النفط السعودية "بقيق" في البحر الأحمر.

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