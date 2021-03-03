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"سدايا" و"العلوم والتقنية" يطوران برامج حلول البيانات والذكاء الاصطناعي

ضمن مذكرة تفاهم لصقل المهارات وتطوير القدرات الوطنية للشباب السعودي

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي؛ مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف تطوير برامج حلول البيانات والذكاء الاصطناعي.

ووقع الاتفاقية من جانب (سدايا) المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري، ومن طرف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس المدينة الدكتور أنس الفارس.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي على العمل مع مختلف الجهات الحكومية بأدوارٍ تكامُليّةٍ تسهم في تحقيق إستراتيجيات وأهداف "سدايا" وبما يُلبّي تطلعات وصول المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي للمراحل الأولى المتقدمة، وخاصة أننا نحظى ببنية تحتية منافسة لمختلف دول العالم المتقدمة.

من جهته أوضح المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري أن مذكرة التعاون تهدف إلى التعاون في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيانات الحيوية والجينية وتطويرها ومراجعتها والمشاركة بفاعلية في دعم البرامج والمبادرات الناشئة عنها، وبناء شراكة إستراتيجية لتطوير برامج وطنية تختص بتطوير حلول البيانات والذكاء الاصطناعي ومشاركة التقنيات والتجارب الرائدة بين الطرفين.

وبيّن التويجري أن هذه الاتفاقية تأتي للتعاون في مجال صقل المهارات وتطوير القدرات الوطنية للشباب السعودي من الجنسين وإكسابهم مهارات علمية وعملية لسد الفجوات المهنية في تخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي يسعى إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية للجهات الحكومية في المملكة، بما يعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، كما يعمل المركز على النهوض بمختلف القطاعات في المملكة؛ كونه المزوّد الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنه أحد الأذرع الثلاث التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي(سدايا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سدايا" و"العلوم والتقنية" يطوران برامج حلول البيانات والذكاء الاصطناعي
سبق

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي؛ مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف تطوير برامج حلول البيانات والذكاء الاصطناعي.

ووقع الاتفاقية من جانب (سدايا) المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري، ومن طرف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس المدينة الدكتور أنس الفارس.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي على العمل مع مختلف الجهات الحكومية بأدوارٍ تكامُليّةٍ تسهم في تحقيق إستراتيجيات وأهداف "سدايا" وبما يُلبّي تطلعات وصول المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي للمراحل الأولى المتقدمة، وخاصة أننا نحظى ببنية تحتية منافسة لمختلف دول العالم المتقدمة.

من جهته أوضح المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري أن مذكرة التعاون تهدف إلى التعاون في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيانات الحيوية والجينية وتطويرها ومراجعتها والمشاركة بفاعلية في دعم البرامج والمبادرات الناشئة عنها، وبناء شراكة إستراتيجية لتطوير برامج وطنية تختص بتطوير حلول البيانات والذكاء الاصطناعي ومشاركة التقنيات والتجارب الرائدة بين الطرفين.

وبيّن التويجري أن هذه الاتفاقية تأتي للتعاون في مجال صقل المهارات وتطوير القدرات الوطنية للشباب السعودي من الجنسين وإكسابهم مهارات علمية وعملية لسد الفجوات المهنية في تخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي يسعى إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية للجهات الحكومية في المملكة، بما يعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، كما يعمل المركز على النهوض بمختلف القطاعات في المملكة؛ كونه المزوّد الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنه أحد الأذرع الثلاث التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي(سدايا).

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
05:10 PM

"سدايا" و"العلوم والتقنية" يطوران برامج حلول البيانات والذكاء الاصطناعي

ضمن مذكرة تفاهم لصقل المهارات وتطوير القدرات الوطنية للشباب السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي؛ مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف تطوير برامج حلول البيانات والذكاء الاصطناعي.

ووقع الاتفاقية من جانب (سدايا) المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري، ومن طرف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس المدينة الدكتور أنس الفارس.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي على العمل مع مختلف الجهات الحكومية بأدوارٍ تكامُليّةٍ تسهم في تحقيق إستراتيجيات وأهداف "سدايا" وبما يُلبّي تطلعات وصول المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي للمراحل الأولى المتقدمة، وخاصة أننا نحظى ببنية تحتية منافسة لمختلف دول العالم المتقدمة.

من جهته أوضح المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري أن مذكرة التعاون تهدف إلى التعاون في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيانات الحيوية والجينية وتطويرها ومراجعتها والمشاركة بفاعلية في دعم البرامج والمبادرات الناشئة عنها، وبناء شراكة إستراتيجية لتطوير برامج وطنية تختص بتطوير حلول البيانات والذكاء الاصطناعي ومشاركة التقنيات والتجارب الرائدة بين الطرفين.

وبيّن التويجري أن هذه الاتفاقية تأتي للتعاون في مجال صقل المهارات وتطوير القدرات الوطنية للشباب السعودي من الجنسين وإكسابهم مهارات علمية وعملية لسد الفجوات المهنية في تخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي يسعى إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية للجهات الحكومية في المملكة، بما يعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، كما يعمل المركز على النهوض بمختلف القطاعات في المملكة؛ كونه المزوّد الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنه أحد الأذرع الثلاث التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي(سدايا).

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