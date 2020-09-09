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"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

مع ارتفاع البطالة.. الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية

يُمنَح المجند نحو 140 دولاراً شهرياً

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية "خدمة العلم"، للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة "كوفيد-19".

ووقّعت وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية مذكرة تفاهم تشكل إطاراً لـ"خدمة العلم" بحلة جديدة، بحيث حددت مدتها بـ12 شهراً تتضمن 3 أشهر من التدريب العسكري البحت، و9 أشهر من التدريب المهني والتقني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز: "ندشن اليوم معاً، مشروعاً وطنيّاً قريباً من وجدان كلّ أردني، وهو خدمة العلم، وبشراكة عزّ وافتخار مع القوّات المسلّحة – الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط".

وأضاف: "إن شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا".

وسيلزم كل أردني في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاماً بـ"خدمة العلم" إذا كان لائقاً صحياً ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

ويمنح المكلف 100 دينار شهرياً (نحو 140 دولاراً) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

الأردن الخدمة العسكرية الإلزامية

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مع ارتفاع البطالة.. الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية
سبق

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية "خدمة العلم"، للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة "كوفيد-19".

ووقّعت وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية مذكرة تفاهم تشكل إطاراً لـ"خدمة العلم" بحلة جديدة، بحيث حددت مدتها بـ12 شهراً تتضمن 3 أشهر من التدريب العسكري البحت، و9 أشهر من التدريب المهني والتقني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز: "ندشن اليوم معاً، مشروعاً وطنيّاً قريباً من وجدان كلّ أردني، وهو خدمة العلم، وبشراكة عزّ وافتخار مع القوّات المسلّحة – الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط".

وأضاف: "إن شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا".

وسيلزم كل أردني في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاماً بـ"خدمة العلم" إذا كان لائقاً صحياً ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

ويمنح المكلف 100 دينار شهرياً (نحو 140 دولاراً) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
04:37 PM

مع ارتفاع البطالة.. الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية

يُمنَح المجند نحو 140 دولاراً شهرياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية "خدمة العلم"، للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة "كوفيد-19".

ووقّعت وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية مذكرة تفاهم تشكل إطاراً لـ"خدمة العلم" بحلة جديدة، بحيث حددت مدتها بـ12 شهراً تتضمن 3 أشهر من التدريب العسكري البحت، و9 أشهر من التدريب المهني والتقني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز: "ندشن اليوم معاً، مشروعاً وطنيّاً قريباً من وجدان كلّ أردني، وهو خدمة العلم، وبشراكة عزّ وافتخار مع القوّات المسلّحة – الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط".

وأضاف: "إن شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا".

وسيلزم كل أردني في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاماً بـ"خدمة العلم" إذا كان لائقاً صحياً ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب أسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

ويمنح المكلف 100 دينار شهرياً (نحو 140 دولاراً) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

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