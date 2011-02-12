بيان بدرجات الحرارة اليوم في المملكة، طبقاً للمركز الوطني للأرصاد، سجّل كل من طريف والقريات أدنى درجات حرارة بـ 3 مئوية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مدن المملكة:
اليوم .. "طريف" و"القريات" تسجّلان أدنى درجات حرارة في المملكة بـ 3 مئوية
طبقاً لبيان المركز الوطني للأرصاد
بيان بدرجات الحرارة اليوم في المملكة، طبقاً للمركز الوطني للأرصاد، سجّل كل من طريف والقريات أدنى درجات حرارة بـ 3 مئوية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مدن المملكة:المركز الوطني للأرصاد
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اليوم .. "طريف" و"القريات" تسجّلان أدنى درجات حرارة في المملكة بـ 3 مئويةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-11
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:17 PM
اليوم .. "طريف" و"القريات" تسجّلان أدنى درجات حرارة في المملكة بـ 3 مئوية
طبقاً لبيان المركز الوطني للأرصاد
بيان بدرجات الحرارة اليوم في المملكة، طبقاً للمركز الوطني للأرصاد، سجّل كل من طريف والقريات أدنى درجات حرارة بـ 3 مئوية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مدن المملكة:
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200 مليار دولار ..
04 فبراير
9,758
142 مليون ..
20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..
05 يوليو
14,069
38 مليار ..
23 يوليو
15,091
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