بيان بدرجات الحرارة اليوم في المملكة، طبقاً للمركز الوطني للأرصاد، سجّل كل من طريف والقريات أدنى درجات حرارة بـ 3 مئوية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مدن المملكة:

اليوم .. "طريف" و"القريات" تسجّلان أدنى درجات حرارة في المملكة بـ 3 مئوية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-11 بيان بدرجات الحرارة اليوم في المملكة، طبقاً للمركز الوطني للأرصاد، سجّل كل من طريف والقريات أدنى درجات حرارة بـ 3 مئوية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مدن المملكة:

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 01:17 PM

اليوم .. "طريف" و"القريات" تسجّلان أدنى درجات حرارة في المملكة بـ 3 مئوية طبقاً لبيان المركز الوطني للأرصاد





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بيان بدرجات الحرارة اليوم في المملكة، طبقاً للمركز الوطني للأرصاد، سجّل كل من طريف والقريات أدنى درجات حرارة بـ 3 مئوية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مدن المملكة: