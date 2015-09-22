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سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بنيران الجيش اليمني في شبوة

تدمير 3 مدرعات و 6 آليات للميليشيا

سقط عشرات المتمردين الحوثيين بين قتيل وجريح، اليوم (الثلاثاء) بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في معارك ضارية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الجيش الوطني دمر 3 مدرعات و6 آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بما عليها من عناصر وأسلحة وذخائر.

وأكد "المركز" وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش الوطني في خطوط المواجهة.

وأشار إلى أن الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية، يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين، منذ فجر اليوم في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بنيران الجيش اليمني في شبوة
سبق

سقط عشرات المتمردين الحوثيين بين قتيل وجريح، اليوم (الثلاثاء) بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في معارك ضارية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الجيش الوطني دمر 3 مدرعات و6 آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بما عليها من عناصر وأسلحة وذخائر.

وأكد "المركز" وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش الوطني في خطوط المواجهة.

وأشار إلى أن الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية، يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين، منذ فجر اليوم في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
09:35 PM

سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى بنيران الجيش اليمني في شبوة

تدمير 3 مدرعات و 6 آليات للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط عشرات المتمردين الحوثيين بين قتيل وجريح، اليوم (الثلاثاء) بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في معارك ضارية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الجيش الوطني دمر 3 مدرعات و6 آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بما عليها من عناصر وأسلحة وذخائر.

وأكد "المركز" وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش الوطني في خطوط المواجهة.

وأشار إلى أن الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية، يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين، منذ فجر اليوم في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة.

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