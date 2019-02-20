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اتحاد القدم يعتمد إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فِرق

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بدءًا من النسخة المقبلة 2022-2023؛ لتقام بمشاركة 4 فرق: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستقام البطولة من 3 مباريات، هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بناء على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية؛ بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.

وسيقوم الاتحاد السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية، وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.

السوبر السعودي كأس السوبر السعودي كأس السوبر الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يعتمد إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فِرق
سبق

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بدءًا من النسخة المقبلة 2022-2023؛ لتقام بمشاركة 4 فرق: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستقام البطولة من 3 مباريات، هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بناء على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية؛ بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.

وسيقوم الاتحاد السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية، وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:45 PM

اتحاد القدم يعتمد إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فِرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بدءًا من النسخة المقبلة 2022-2023؛ لتقام بمشاركة 4 فرق: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستقام البطولة من 3 مباريات، هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بناء على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية؛ بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي، وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.

وسيقوم الاتحاد السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية، وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,569
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,220
38 مليار ..

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