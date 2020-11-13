النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة جازان تحتفي بمنسوبيها أعضاء مجلس الشورى

بعد نيلهم الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم

احتفت جامعة جازان بأعضاء هيئة التدريس المعينين بمجلس الشورى، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وأعضاء مجلس الجامعة ومديري التعليم بالمنطقة، مساء اليوم بمقر الاحتفالات بمجمع كليات البنات بمحلية.


وأوضح "القحطاني" أنّ الجامعة تباهي وتفتخر بمنسوبيها وهي تحتفي بنخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين نالوا الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، مؤكداً أن اختيارهم يجسد حرص القيادة الرشيدة على الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الجامعة؛ لما تملكه من القيادات الوطنية الشابة المؤهلة للمساهمة في مسيرة الرقي والبناء والتحديث وفي مختلف القطاعات.


وقدم "القحطاني" التهنئة للدكتور حسن حجاب الحازمي، والدكتور عاصم محمد مدخلي، والدكتور فيصل علي طميحي، والدكتورة عائشة حسن زكري، والدكتورة عائشة علي عريشي، وشكرهم على كل ما بذلوه من جهود خلال السنوات الماضية، وأن الجامعة تثمن مشاركتهم في خدمتها والمساهمة في بنائها.


فيما ألقت عضو مجلس الشورى الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، كلمة بالنيابة عن المحتفى بهم، مؤكدة أن الثقة الكريمة من ولاة الأمر - يحفظهم الله - تحملهم مسؤولية كبيرة للمضي في خدمة الوطن ببذل الجهد والتفاني في أداء المهام والواجبات تحقيقاً للتطلعات ورؤية الوطن الطموحة 2030.


وتضمن الاحتفال قصيدة شعرية ألقاها الشاعر الدكتور نايف أزيبي وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، جاء فيها:

يا لوحة.. شكّلتها ريشتا ملكٍ..

مزيج ألوانها المُخضرُّ.. راياتي

يا من نبتِّ بأرض الحزم.. سنبلةً

من العطاء.. وحدًّا للحماقات..

هذا محمدنا.. وافاك في شغفٍ

وخلفه الكلّ في شوق المسافات.


وفي ختام المناسبة تجول أعضاء مجلس الشورى يرافقهم رئيس الجامعة على مجمع كليات البنات بمحلية الذي يتسع لـ 15 ألف طالبة، ويضم 4 كليات، هي: كلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية التصميم والعمارة، والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 12 إدارة و5 عمادات مساندة، ومركز للابتكار وريادة الأعمال ومعهد للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملاً، و20 قاعة للتدريب وعقد الورش.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة جازان تحتفي بمنسوبيها أعضاء مجلس الشورى
سبق

احتفت جامعة جازان بأعضاء هيئة التدريس المعينين بمجلس الشورى، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وأعضاء مجلس الجامعة ومديري التعليم بالمنطقة، مساء اليوم بمقر الاحتفالات بمجمع كليات البنات بمحلية.


وأوضح "القحطاني" أنّ الجامعة تباهي وتفتخر بمنسوبيها وهي تحتفي بنخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين نالوا الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، مؤكداً أن اختيارهم يجسد حرص القيادة الرشيدة على الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الجامعة؛ لما تملكه من القيادات الوطنية الشابة المؤهلة للمساهمة في مسيرة الرقي والبناء والتحديث وفي مختلف القطاعات.


وقدم "القحطاني" التهنئة للدكتور حسن حجاب الحازمي، والدكتور عاصم محمد مدخلي، والدكتور فيصل علي طميحي، والدكتورة عائشة حسن زكري، والدكتورة عائشة علي عريشي، وشكرهم على كل ما بذلوه من جهود خلال السنوات الماضية، وأن الجامعة تثمن مشاركتهم في خدمتها والمساهمة في بنائها.


فيما ألقت عضو مجلس الشورى الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، كلمة بالنيابة عن المحتفى بهم، مؤكدة أن الثقة الكريمة من ولاة الأمر - يحفظهم الله - تحملهم مسؤولية كبيرة للمضي في خدمة الوطن ببذل الجهد والتفاني في أداء المهام والواجبات تحقيقاً للتطلعات ورؤية الوطن الطموحة 2030.


وتضمن الاحتفال قصيدة شعرية ألقاها الشاعر الدكتور نايف أزيبي وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، جاء فيها:

يا لوحة.. شكّلتها ريشتا ملكٍ..

مزيج ألوانها المُخضرُّ.. راياتي

يا من نبتِّ بأرض الحزم.. سنبلةً

من العطاء.. وحدًّا للحماقات..

هذا محمدنا.. وافاك في شغفٍ

وخلفه الكلّ في شوق المسافات.


وفي ختام المناسبة تجول أعضاء مجلس الشورى يرافقهم رئيس الجامعة على مجمع كليات البنات بمحلية الذي يتسع لـ 15 ألف طالبة، ويضم 4 كليات، هي: كلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية التصميم والعمارة، والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 12 إدارة و5 عمادات مساندة، ومركز للابتكار وريادة الأعمال ومعهد للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملاً، و20 قاعة للتدريب وعقد الورش.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
07:43 PM

جامعة جازان تحتفي بمنسوبيها أعضاء مجلس الشورى

بعد نيلهم الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
128

احتفت جامعة جازان بأعضاء هيئة التدريس المعينين بمجلس الشورى، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وأعضاء مجلس الجامعة ومديري التعليم بالمنطقة، مساء اليوم بمقر الاحتفالات بمجمع كليات البنات بمحلية.


وأوضح "القحطاني" أنّ الجامعة تباهي وتفتخر بمنسوبيها وهي تحتفي بنخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين نالوا الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، مؤكداً أن اختيارهم يجسد حرص القيادة الرشيدة على الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الجامعة؛ لما تملكه من القيادات الوطنية الشابة المؤهلة للمساهمة في مسيرة الرقي والبناء والتحديث وفي مختلف القطاعات.


وقدم "القحطاني" التهنئة للدكتور حسن حجاب الحازمي، والدكتور عاصم محمد مدخلي، والدكتور فيصل علي طميحي، والدكتورة عائشة حسن زكري، والدكتورة عائشة علي عريشي، وشكرهم على كل ما بذلوه من جهود خلال السنوات الماضية، وأن الجامعة تثمن مشاركتهم في خدمتها والمساهمة في بنائها.


فيما ألقت عضو مجلس الشورى الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، كلمة بالنيابة عن المحتفى بهم، مؤكدة أن الثقة الكريمة من ولاة الأمر - يحفظهم الله - تحملهم مسؤولية كبيرة للمضي في خدمة الوطن ببذل الجهد والتفاني في أداء المهام والواجبات تحقيقاً للتطلعات ورؤية الوطن الطموحة 2030.


وتضمن الاحتفال قصيدة شعرية ألقاها الشاعر الدكتور نايف أزيبي وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، جاء فيها:

يا لوحة.. شكّلتها ريشتا ملكٍ..

مزيج ألوانها المُخضرُّ.. راياتي

يا من نبتِّ بأرض الحزم.. سنبلةً

من العطاء.. وحدًّا للحماقات..

هذا محمدنا.. وافاك في شغفٍ

وخلفه الكلّ في شوق المسافات.


وفي ختام المناسبة تجول أعضاء مجلس الشورى يرافقهم رئيس الجامعة على مجمع كليات البنات بمحلية الذي يتسع لـ 15 ألف طالبة، ويضم 4 كليات، هي: كلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية التصميم والعمارة، والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 12 إدارة و5 عمادات مساندة، ومركز للابتكار وريادة الأعمال ومعهد للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملاً، و20 قاعة للتدريب وعقد الورش.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,772
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,022
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,236

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة