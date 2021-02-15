النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المدخلي" مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي

أصدر مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الأخصائي إياد بن عبده سويدي قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عواجي بن محمد مدخلي مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الصحي الجنوبي.

وعبر "المدخلي" الذي يعد من الكوادر الصحية المتميزة بصحة جازان، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المدخلي" مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي
سبق

أصدر مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الأخصائي إياد بن عبده سويدي قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عواجي بن محمد مدخلي مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الصحي الجنوبي.

وعبر "المدخلي" الذي يعد من الكوادر الصحية المتميزة بصحة جازان، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
11:48 PM

"المدخلي" مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
88

أصدر مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الأخصائي إياد بن عبده سويدي قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عواجي بن محمد مدخلي مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الصحي الجنوبي.

وعبر "المدخلي" الذي يعد من الكوادر الصحية المتميزة بصحة جازان، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,580
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,689

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة