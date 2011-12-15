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"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 76 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الداخلية": استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدَي المواطنين والعمالة المنزلية المصاحبين من فحص PCR قبل القدوم للمملكة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر: استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدَي المواطنين والعمالة المنزلية المصاحبين من فحص PCR قبل القدوم للمملكة
سبق

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر: استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
03:11 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:46 PM

"الداخلية": استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدَي المواطنين والعمالة المنزلية المصاحبين من فحص PCR قبل القدوم للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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14,363

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر: استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

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