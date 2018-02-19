سباق "ديزرت أكس بري" في نيوم يشهد انطلاقة مثيرة

"روزبرغ أكس رايسينغ" الأسرع في التجارب التأهيلية الأولى

بدأ فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" الموسم الجديد لسلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الرباعية الدفع الكهربائية، من حيث أنهى الموسم الماضي، وذلك بتسجيله التوقيت الأسرع في الجولة التأهيلية الأولى للمرحلة الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها مدينة المستقبل السعودية نيوم على مدار يومين خلال نهاية الأسبوع الحالي.

وكان فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" قد توّج باللقب في الموسم الأول من عمر هذه البطولة الاستثنائية التي تحمل رسالةً بيئية، وقد بدا اليوم أنه لم يفقد شيئاً من سرعته، فأنهى التجارب التأهيلية الأولى بتسجيل سائقيه السويديين يوهان كريستوفرسون وميكايلا آهلين – كوتولينسكي، الزمن الأسرع ومقداره 9.03.604 دقائق.

وشهدت هذه الجولة من التجارب حادثاً قوياً تعرّضت له سائقة فريق "فيلوتشي رايسينغ" كريستين جامباولي زونكا، مما أجبر المنظّمين على رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق لإخراج السيارة من المسار والتأكد من سلامة السائقة الإسبانية التي خرجت بشكلٍ طبيعي منها، لكنها نقلت فوراً إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

وكشفت الجولة الأولى من التجارب التأهيلية بأن المعركة ستكون متقاربة على رمال نيوم، بفعل الفارق الزمني المثير للاهتمام، الذي لم يصل إلى 15 ثانية بين الخمسة الأوائل على لائحة الترتيب العام بعد نهاية اللفتين المخصصتين لكل فريق.

أما المركز الثاني فكان من نصيب وصيف بطل الموسم الماضي فريق "أكس 44"، متقدّماً على "جينيسيس أندريتي يونايتد إكستريم إي"، الذي تعرّض لعقوبة إضافة 5 ثوانٍ إلى توقيته خلال انطلاقته على المسار الذي يبلغ طوله 6.9 كلم.

وأكمل فريقا "تشيب غاناسي رايسينغ" و"إكسايت إينرجي رايسينغ" المراكز الخمسة الأولى.

نتائج التجارب التأهيلية الأولى:

1- روزبرغ أكس رايسينغ 9.03.604 دقائق

2- أكس 44 +6.911 ثانية

3- جينيسيس أندريتي +11.091 ث

4- تشيب غاناسي رايسينغ +12.238 ث

5- إكسايت إينرجي رايسينغ +13.799 ث

6- أكسيونا ساينز أكس إي تيم +17.751

7- ماكلارين أكس إي +23.375 ث

8- آي بي تي كوبرا أكس إي +46.781 ث

9- جي بي أكس إي +1.00.763 د

10- فيلوتشي رايسينغ (بلا توقيت).