النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

"إثراء" يطلق "نادي الكتاب للأطفال" في نسخته الثانية

ابتداءً من 14 جمادى الآخرة ولمدة 4 أشهر

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، برنامج "نادي الكتاب للأطفال" في دورته الثانية، ابتداءً من يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1442هـ، والذي يستمر لمدة أربعة أشهر للأطفال من عمر 10 – 12 سنة، حيث يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على ثقافة القراءة، ومشاركة الأطفال اهتماماتهم الفكرية والثقافية عبر مناقشة ثلاثة كتب في مجالات مختلفة، وأربعة لقاءات تقودهم إلى صناعة المستقبل وتهيئة جيل قارئ.

ويسلط "نادي الكتاب للأطفال" الذي يقدّم باللغة العربية، الضوء على مجالات معرفية مختلفة، وهي: الكتب الروائية، كتب الشخصيات الملهمة، كتب تطوير الذات وفهم المشاعر، إلى جانب اللقاءات الدورية التي تشجع الأطفال على إيجاد شغفهم من خلال القراءة، وتطوير مهارة الاستماع والتفاعل لديهم؛ ممّا يسهم في خلق الشعور بالمسؤولية لدى الطفل.

ويسعى النادي إلى الغوص في مفردات الكتب، والمفاهيم والرسائل التي يوجهها الكاتب إلى القارئ، والذي ينمّي لدى الطفل مهارات عديدة، منها حسن الإنصات، النقد البنّاء، تقبّل الاختلافات ووجهات النظر من الآخر، إضافة إلى مساعدتهم على التفكير خارج الصندوق والقدرة على تقييم الكتّاب.

يُذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يحرص على تحفيز القرّاء والقارئات على القراءة، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة بين أوساط المجتمع لمختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال تصميم برامج معرفية وإبداعية تقدّم على مدار العام في متحف الطفل، الذي يعد أول متحف للطفل في المملكة، إضافة إلى تصميم برامج خاصة للأطفال في قسم المكتبة والمتحف والسينما ومعرض الطاقة، وذلك إسهاماً في إشباع شغف الأطفال وبناء جيل قادر على تعزيز المستقبل في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"إثراء" يطلق "نادي الكتاب للأطفال" في نسخته الثانية
سبق

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، برنامج "نادي الكتاب للأطفال" في دورته الثانية، ابتداءً من يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1442هـ، والذي يستمر لمدة أربعة أشهر للأطفال من عمر 10 – 12 سنة، حيث يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على ثقافة القراءة، ومشاركة الأطفال اهتماماتهم الفكرية والثقافية عبر مناقشة ثلاثة كتب في مجالات مختلفة، وأربعة لقاءات تقودهم إلى صناعة المستقبل وتهيئة جيل قارئ.

ويسلط "نادي الكتاب للأطفال" الذي يقدّم باللغة العربية، الضوء على مجالات معرفية مختلفة، وهي: الكتب الروائية، كتب الشخصيات الملهمة، كتب تطوير الذات وفهم المشاعر، إلى جانب اللقاءات الدورية التي تشجع الأطفال على إيجاد شغفهم من خلال القراءة، وتطوير مهارة الاستماع والتفاعل لديهم؛ ممّا يسهم في خلق الشعور بالمسؤولية لدى الطفل.

ويسعى النادي إلى الغوص في مفردات الكتب، والمفاهيم والرسائل التي يوجهها الكاتب إلى القارئ، والذي ينمّي لدى الطفل مهارات عديدة، منها حسن الإنصات، النقد البنّاء، تقبّل الاختلافات ووجهات النظر من الآخر، إضافة إلى مساعدتهم على التفكير خارج الصندوق والقدرة على تقييم الكتّاب.

يُذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يحرص على تحفيز القرّاء والقارئات على القراءة، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة بين أوساط المجتمع لمختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال تصميم برامج معرفية وإبداعية تقدّم على مدار العام في متحف الطفل، الذي يعد أول متحف للطفل في المملكة، إضافة إلى تصميم برامج خاصة للأطفال في قسم المكتبة والمتحف والسينما ومعرض الطاقة، وذلك إسهاماً في إشباع شغف الأطفال وبناء جيل قادر على تعزيز المستقبل في المملكة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:11 PM

"إثراء" يطلق "نادي الكتاب للأطفال" في نسخته الثانية

ابتداءً من 14 جمادى الآخرة ولمدة 4 أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الظهران
0
13

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، برنامج "نادي الكتاب للأطفال" في دورته الثانية، ابتداءً من يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1442هـ، والذي يستمر لمدة أربعة أشهر للأطفال من عمر 10 – 12 سنة، حيث يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على ثقافة القراءة، ومشاركة الأطفال اهتماماتهم الفكرية والثقافية عبر مناقشة ثلاثة كتب في مجالات مختلفة، وأربعة لقاءات تقودهم إلى صناعة المستقبل وتهيئة جيل قارئ.

ويسلط "نادي الكتاب للأطفال" الذي يقدّم باللغة العربية، الضوء على مجالات معرفية مختلفة، وهي: الكتب الروائية، كتب الشخصيات الملهمة، كتب تطوير الذات وفهم المشاعر، إلى جانب اللقاءات الدورية التي تشجع الأطفال على إيجاد شغفهم من خلال القراءة، وتطوير مهارة الاستماع والتفاعل لديهم؛ ممّا يسهم في خلق الشعور بالمسؤولية لدى الطفل.

ويسعى النادي إلى الغوص في مفردات الكتب، والمفاهيم والرسائل التي يوجهها الكاتب إلى القارئ، والذي ينمّي لدى الطفل مهارات عديدة، منها حسن الإنصات، النقد البنّاء، تقبّل الاختلافات ووجهات النظر من الآخر، إضافة إلى مساعدتهم على التفكير خارج الصندوق والقدرة على تقييم الكتّاب.

يُذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يحرص على تحفيز القرّاء والقارئات على القراءة، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة بين أوساط المجتمع لمختلف الفئات العمرية، وذلك من خلال تصميم برامج معرفية وإبداعية تقدّم على مدار العام في متحف الطفل، الذي يعد أول متحف للطفل في المملكة، إضافة إلى تصميم برامج خاصة للأطفال في قسم المكتبة والمتحف والسينما ومعرض الطاقة، وذلك إسهاماً في إشباع شغف الأطفال وبناء جيل قادر على تعزيز المستقبل في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,150
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,032
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,975

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة