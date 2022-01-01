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الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المُطَعَّمين ضد كورونا للخارج اعتبارًا من 10 يناير

قررت الإمارات اليوم السبت، منع سفر جميع مواطنيها للخارج غير المطعّمين بلقاح كورونا اعتبارًا من 10 يناير.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارًا من 10 يناير الجاري.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، وتعزيز الجهود الوطنية لدى كل القطاعات؛ في ظل الوضع الوبائي عالميًّا، وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات.

كما أكدت الوزارة اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الإمارات حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

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الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المُطَعَّمين ضد كورونا للخارج اعتبارًا من 10 يناير
سبق

قررت الإمارات اليوم السبت، منع سفر جميع مواطنيها للخارج غير المطعّمين بلقاح كورونا اعتبارًا من 10 يناير.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارًا من 10 يناير الجاري.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، وتعزيز الجهود الوطنية لدى كل القطاعات؛ في ظل الوضع الوبائي عالميًّا، وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات.

كما أكدت الوزارة اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الإمارات حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
04:39 PM

الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المُطَعَّمين ضد كورونا للخارج اعتبارًا من 10 يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الإمارات اليوم السبت، منع سفر جميع مواطنيها للخارج غير المطعّمين بلقاح كورونا اعتبارًا من 10 يناير.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارًا من 10 يناير الجاري.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، وتعزيز الجهود الوطنية لدى كل القطاعات؛ في ظل الوضع الوبائي عالميًّا، وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات.

كما أكدت الوزارة اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الإمارات حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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