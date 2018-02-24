مهندس مصري: القرآن أغلى شيء حصلت عليه بالجنادرية

نوه بحُسن استقبال مدير الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة

قال المهندس إيهاب رشدي العجوز من جمهورية مصر العربية إن أعظم هدية يحصل عليها أي مسلم هي "القرآن الكريم"، الذي هو نبراس للحياة، وأسلوب للحياة، وطريق الحياة.. متمنيًا أن ينفعه الله وزوجته وأبناءه بالقرآن العظيم، وواصفًا هذه الهدية بالغالية التي حصل عليها بالجنادرية.



جاء ذلك خلال زيارته ركن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بمنطقة مكة المكرمة المشارك ضمن جناح الوزارة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.



وأثنى "إيهاب" على الحفاوة وحُسن الاستقبال من قِبل المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، والعاملين كافة، منوهًا بالخدمات التي يقدمونها في سبيل نشر الإسلام والدعوة الإسلامية الصحيحة التي تؤكد رسالة الوزارة السامية وأعمالها الجليلة.



وكانت مشاركة فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة بالمهرجان قد حظيت بإشادة واسعة من رواد الجنادرية، الذين يتوافدون بالمئات يوميًّا للحصول على المصاحف وماء زمزم ومجموعة من الهدايا النوعية والكتيبات والأشرطة التي تعنى بالتوعية والإرشاد.



وفي سياق متصل، أشاد "إيهاب" بتميز جناح وزارة الشؤون الإسلامية ومكونات الجناح وأركانه، التي تجسد رسالة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.