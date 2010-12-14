النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد:  7 ملايين ريال كسبها النادي من قضايا قانونية .. ونلاحق المسيئين

أصدر نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا ، قال إن النادي كسب قضايا قانونية ضد عددٍ من الشركات بقيمة 7 ملايين ريال.

وأشار الاتحاد، في البيان، إلى أنه حصل على هذه الأحكام بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها، مبينًا أنه جارٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وتابع البيان: "الإدارة تقدمت بعددٍ من البلاغات للجهات المسؤولة في محافظة جدة، ضد عددٍ من الأشخاص الذين أساؤوا للنادي ومسؤوليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح البيان أنه تم استدعاء عددٍ من الأشخاص المعنيين بهذه البلاغات لسماع أقوالهم، قبل إحالتهم للنيابة العامة.

وفي ختام البيان قدمت الإدارة الاتحادية الشكر للجهات المسؤولة في محافظة جدة، لحرصها على تطبيق القانون، كما وجهت الشكر للجماهير الاتحادية والنقاد على النقد البناء، للمساهمة في قيام النادي بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الجماهير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد:  7 ملايين ريال كسبها النادي من قضايا قانونية .. ونلاحق المسيئين
سبق

أصدر نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا ، قال إن النادي كسب قضايا قانونية ضد عددٍ من الشركات بقيمة 7 ملايين ريال.

وأشار الاتحاد، في البيان، إلى أنه حصل على هذه الأحكام بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها، مبينًا أنه جارٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وتابع البيان: "الإدارة تقدمت بعددٍ من البلاغات للجهات المسؤولة في محافظة جدة، ضد عددٍ من الأشخاص الذين أساؤوا للنادي ومسؤوليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح البيان أنه تم استدعاء عددٍ من الأشخاص المعنيين بهذه البلاغات لسماع أقوالهم، قبل إحالتهم للنيابة العامة.

وفي ختام البيان قدمت الإدارة الاتحادية الشكر للجهات المسؤولة في محافظة جدة، لحرصها على تطبيق القانون، كما وجهت الشكر للجماهير الاتحادية والنقاد على النقد البناء، للمساهمة في قيام النادي بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الجماهير.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
10:52 PM

الاتحاد:  7 ملايين ريال كسبها النادي من قضايا قانونية .. ونلاحق المسيئين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
1,875

أصدر نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا ، قال إن النادي كسب قضايا قانونية ضد عددٍ من الشركات بقيمة 7 ملايين ريال.

وأشار الاتحاد، في البيان، إلى أنه حصل على هذه الأحكام بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها، مبينًا أنه جارٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وتابع البيان: "الإدارة تقدمت بعددٍ من البلاغات للجهات المسؤولة في محافظة جدة، ضد عددٍ من الأشخاص الذين أساؤوا للنادي ومسؤوليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح البيان أنه تم استدعاء عددٍ من الأشخاص المعنيين بهذه البلاغات لسماع أقوالهم، قبل إحالتهم للنيابة العامة.

وفي ختام البيان قدمت الإدارة الاتحادية الشكر للجهات المسؤولة في محافظة جدة، لحرصها على تطبيق القانون، كما وجهت الشكر للجماهير الاتحادية والنقاد على النقد البناء، للمساهمة في قيام النادي بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الجماهير.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة