الاتحاد: 7 ملايين ريال كسبها النادي من قضايا قانونية .. ونلاحق المسيئين

أصدر نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًا ، قال إن النادي كسب قضايا قانونية ضد عددٍ من الشركات بقيمة 7 ملايين ريال.

وأشار الاتحاد، في البيان، إلى أنه حصل على هذه الأحكام بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذها، مبينًا أنه جارٍ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.



وتابع البيان: "الإدارة تقدمت بعددٍ من البلاغات للجهات المسؤولة في محافظة جدة، ضد عددٍ من الأشخاص الذين أساؤوا للنادي ومسؤوليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وأوضح البيان أنه تم استدعاء عددٍ من الأشخاص المعنيين بهذه البلاغات لسماع أقوالهم، قبل إحالتهم للنيابة العامة.



وفي ختام البيان قدمت الإدارة الاتحادية الشكر للجهات المسؤولة في محافظة جدة، لحرصها على تطبيق القانون، كما وجهت الشكر للجماهير الاتحادية والنقاد على النقد البناء، للمساهمة في قيام النادي بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الجماهير.