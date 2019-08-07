بالأسماء.. مساجد ينبع تحدّد جوامع ومصليات صلاة عيد الأضحى

جرت تهيئتها وتجهيزها بما تحتاجه من فرش وأجهزة فنية وصوتية

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، المساجد والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، في كلٍّ من: ينبع البحر، وينبع النخل، وينبع الصناعية، والمراكز التابعة لها؛ حيث جرت تهيئة الجوامع والمصليات وتجهيزها بما تحتاجه من فرش وأجهزة فنية وصوتية.

ينبع البحر

وقالت "الإدارة": إن صلاة عيد الأضحى في ينبع البحر في مصلى العيد، وجامع أبو بكر الصديق، والجامع الكبير، وجامع صلاح الدين الأيوبي، وجامع القائد، وجامع أحمد بن حنبل، وجامع عبد العزيز بن باز، وجامع أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجامع الإمام الشافعي، وجامع عمر بن عبد العزيز، وجامع موسى بن نصير، وجامع إبراهيم الخليل، وجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية، وجامع عثمان بن العاص، وجامع أبي أيوب الأنصاري، وجامع المبارك، وجامع أبي بن ثابت الأنصاري، وجامع المرشد، وجامع الإحسان، وجامع الشميسي، وجامع الروضة، وجامع عمير بن سعد، وجامع البيان، وجامع صويدر مساعد الرفاعي، وجامع جعفر بن أبي طالب.

ينبع النخل

وأضافت أنه في ينبع النخل ستقام الصلاة في مصلى العيد بالفرعة، ومصلى العيد بالسويق، ومصلى العيد الجديد في طريق البقاع، وجامع خيف حسين، وجامع سويقة، وجامع عين النوى، وجامع القرية، ومسجد أبي بن كعب.

المراكز التابعة لينبع

وذكرت أن صلاة العيد ستقام في مراكز المحافظة؛ وهي: مصلى العيد بتلعة نزا، ومصلى العيد بقرية دوينة، ومصلى العيد بالأحمر، ومصلى العيد بالعشيش، ومصلى العيد بالفقعلي، ومصلى العيد بنبط، ومصلى العيد بالشرجة، وجامع النباه، وجامع مصنع الأسمنت، وجامع النجف، ومصلى العيد بالهيم، ومصلى العيد بأبو شكير، ومصلى العيد بعدان، ومصلى العيد بهجرة بئر أحمد، ومصلى العيد بمدسوس.

ينبع الصناعية

كما أكملت الهيئة الملكية بينبع، استعداداتها لاستقبال المصلين بمدينة ينبع الصناعية؛ إذ أعلنت عن تحديد أسماء سبعة جوامع، سوف تُقام فيها صلاة العيد، وتعمل إدارات الهيئة الملكية ذات الاختصاص على تجهيز المصليات وتهيئتها.

وأوضحت أن صلاة عيد الأضحى ستُقام في الجوامع التالية: جامع عمر بن عبد العزيز، وجامع أبو بكر الصديق، وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم، وجامع عبد الله بن الأرقم، وجامع عبد العزيز بن باز، وجامع محمد بن عبد الوهاب، ومسجد الإمام البخاري.