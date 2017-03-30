النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 556 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 410 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو طبخ على "يوتيوب" يقود لتوقيف عضو بأكبر مافيا بإيطاليا

بعد أن ظل هاربًا لمدة 7 سنوات

بعد أن ظل هاربًا لمدة سبع سنوات، ألقت شرطة الدومينيكان، القبض على عضو بالمافيا الإيطالية، بعد أن تَمّ التعرف عليه خلال ظهوره على "يوتيوب" بفيديوهات طبخ؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي التفاصيل، قام عضو المافيا بإخفاء وجهه في فيديوهات الطبخ؛ لكنه أظهر "عن غير قصد" وشومه المميزة في جسمه.

وحسب موقع "الحرة"، قالت الشرطة في بيان: إن "مارك فيرين كلود بيارت (53 عامًا)، عاش حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان؛ حيث اعتبره المغتربون الإيطاليون أجنبيًّا".

وأضافت الشرطة أن بيارت "فضح سره بسبب قناة على يوتيوب استخدمها لإظهار مهاراته في الطبخ الإيطالي"، وأكدت أن "مقاطع الفيديو لم تُظهر وجهه؛ لكن الوشم على جسده كشف هويته".

وهرب "بيارت" عام 2014 بعدما أمر المدعون الإيطاليون باعتقاله بتهمة الاتجار بالكوكايين في هولندا نيابة عن مجموعة "كاكيولا" التي تتبع لمافيا "ندرانغيتا".

وتم القبض على رجل عصابة ندرانغيتا آخر في البرتغال يوم أمس الاثنين؛ حيث عثر على "فرانشيسكو بيلي"، الذي ظل فارًّا لمدة 14 عامًا واعتُبِر أحد أخطر الهاربين الإيطاليين، في عيادة بالعاصمة لشبونة؛ حيث كان يتعالج من فيروس كورونا.

ويُذكر أن عصابة ندرانغيتا التي نشأت في كالابريا جنوب إيطاليا تُعتبر واحدة من أقوى العصابات في العالم بسبب "سيطرتها على تجارة الكوكايين الذي يدخل إلى أوروبا"؛ وفقًا للصحيفة.

ووسعت عصابة ندرانغيتا نطاق عملها لجميع أنحاء العالم، وتجاوزت منذ فترة طويلة عصابة "كوزا نوسترا" من صقلية كأكبر مافيا في إيطاليا.

شرطة الدومينيكان المافيا الإيطالية

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو طبخ على "يوتيوب" يقود لتوقيف عضو بأكبر مافيا بإيطاليا
سبق

بعد أن ظل هاربًا لمدة سبع سنوات، ألقت شرطة الدومينيكان، القبض على عضو بالمافيا الإيطالية، بعد أن تَمّ التعرف عليه خلال ظهوره على "يوتيوب" بفيديوهات طبخ؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي التفاصيل، قام عضو المافيا بإخفاء وجهه في فيديوهات الطبخ؛ لكنه أظهر "عن غير قصد" وشومه المميزة في جسمه.

وحسب موقع "الحرة"، قالت الشرطة في بيان: إن "مارك فيرين كلود بيارت (53 عامًا)، عاش حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان؛ حيث اعتبره المغتربون الإيطاليون أجنبيًّا".

وأضافت الشرطة أن بيارت "فضح سره بسبب قناة على يوتيوب استخدمها لإظهار مهاراته في الطبخ الإيطالي"، وأكدت أن "مقاطع الفيديو لم تُظهر وجهه؛ لكن الوشم على جسده كشف هويته".

وهرب "بيارت" عام 2014 بعدما أمر المدعون الإيطاليون باعتقاله بتهمة الاتجار بالكوكايين في هولندا نيابة عن مجموعة "كاكيولا" التي تتبع لمافيا "ندرانغيتا".

وتم القبض على رجل عصابة ندرانغيتا آخر في البرتغال يوم أمس الاثنين؛ حيث عثر على "فرانشيسكو بيلي"، الذي ظل فارًّا لمدة 14 عامًا واعتُبِر أحد أخطر الهاربين الإيطاليين، في عيادة بالعاصمة لشبونة؛ حيث كان يتعالج من فيروس كورونا.

ويُذكر أن عصابة ندرانغيتا التي نشأت في كالابريا جنوب إيطاليا تُعتبر واحدة من أقوى العصابات في العالم بسبب "سيطرتها على تجارة الكوكايين الذي يدخل إلى أوروبا"؛ وفقًا للصحيفة.

ووسعت عصابة ندرانغيتا نطاق عملها لجميع أنحاء العالم، وتجاوزت منذ فترة طويلة عصابة "كوزا نوسترا" من صقلية كأكبر مافيا في إيطاليا.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:35 AM

فيديو طبخ على "يوتيوب" يقود لتوقيف عضو بأكبر مافيا بإيطاليا

بعد أن ظل هاربًا لمدة 7 سنوات

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,828

بعد أن ظل هاربًا لمدة سبع سنوات، ألقت شرطة الدومينيكان، القبض على عضو بالمافيا الإيطالية، بعد أن تَمّ التعرف عليه خلال ظهوره على "يوتيوب" بفيديوهات طبخ؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي التفاصيل، قام عضو المافيا بإخفاء وجهه في فيديوهات الطبخ؛ لكنه أظهر "عن غير قصد" وشومه المميزة في جسمه.

وحسب موقع "الحرة"، قالت الشرطة في بيان: إن "مارك فيرين كلود بيارت (53 عامًا)، عاش حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان؛ حيث اعتبره المغتربون الإيطاليون أجنبيًّا".

وأضافت الشرطة أن بيارت "فضح سره بسبب قناة على يوتيوب استخدمها لإظهار مهاراته في الطبخ الإيطالي"، وأكدت أن "مقاطع الفيديو لم تُظهر وجهه؛ لكن الوشم على جسده كشف هويته".

وهرب "بيارت" عام 2014 بعدما أمر المدعون الإيطاليون باعتقاله بتهمة الاتجار بالكوكايين في هولندا نيابة عن مجموعة "كاكيولا" التي تتبع لمافيا "ندرانغيتا".

وتم القبض على رجل عصابة ندرانغيتا آخر في البرتغال يوم أمس الاثنين؛ حيث عثر على "فرانشيسكو بيلي"، الذي ظل فارًّا لمدة 14 عامًا واعتُبِر أحد أخطر الهاربين الإيطاليين، في عيادة بالعاصمة لشبونة؛ حيث كان يتعالج من فيروس كورونا.

ويُذكر أن عصابة ندرانغيتا التي نشأت في كالابريا جنوب إيطاليا تُعتبر واحدة من أقوى العصابات في العالم بسبب "سيطرتها على تجارة الكوكايين الذي يدخل إلى أوروبا"؛ وفقًا للصحيفة.

ووسعت عصابة ندرانغيتا نطاق عملها لجميع أنحاء العالم، وتجاوزت منذ فترة طويلة عصابة "كوزا نوسترا" من صقلية كأكبر مافيا في إيطاليا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,689
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة