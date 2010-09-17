تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.
التعاون - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .
يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.
ضمك - الشباب
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .
الأهلي - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.
"الأهلي" يبحث عن الانتصار الأول في الدوري .. و"ضمك" يلاقي "الشباب"
الجولة تشهد مباراة ديربي "القصيم" بين الرائد والتعاون
تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.
التعاون - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .
يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.
ضمك - الشباب
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .
الأهلي - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.
تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.
"الأهلي" يبحث عن الانتصار الأول في الدوري .. و"ضمك" يلاقي "الشباب"
الجولة تشهد مباراة ديربي "القصيم" بين الرائد والتعاون
تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات مصيرية ومهمة، وبالذات للناديين الأهلي والشباب.
التعاون - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة .
يملك التعاون نقطتين فقط في حين يملك الرائد 7 نقاط.
ضمك - الشباب
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يملك ضمك 7 نقاط في حين يملك الشباب 4 نقاط .
الأهلي - الفتح
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يدخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 4 نقاط في حين يملك الفتح 7 نقاط ، ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول في الدوري.