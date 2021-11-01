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أبناء متعب بن صعينين يحتفلون بزواج أخيهم "بدر"

احتفل أبناء المرحوم متعب بن صعينين بزواج أخيهم بدر ليلة الجمعة الماضية وذلك بقاعة اليمامة للمناسبات بمحافظة المجمعة، بحضور لفيف من وجهاء المجتمع من شعراء وإعلاميين وأطباء ومهندسين ومحامين.

بدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم تلاها علي سعد الجش وكلمة أصحاب الحفل ألقاها بالنيابة علي الجش، ثم كلمة مع مساعد مدير الشرطة العسكرية بإدارة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض يحيى العامري بالمناسبة.

أحيا الحفل شعراء النبط وهم الشاعر عبدالله بن محارب الجش والشاعر عليان حمد الجش، والشاعر نايف الحربي، والشاعر علي عبدالله بن محارب الجش، ثم رواية وقصيدة مع الإعلامي إبراهيم الغنام.

وجرى تكريم المشاركين في الحفل، ثم جاءت فقرة الأوبريت الأول من كلمات الشاعر عليان حمد الجش وأداء المنشد علي حمد، والثاني من كلمات الشاعر علي عبدالله بن محارب الجش وأداء المنشد علي عبدالله.

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أبناء متعب بن صعينين يحتفلون بزواج أخيهم "بدر"
سبق

احتفل أبناء المرحوم متعب بن صعينين بزواج أخيهم بدر ليلة الجمعة الماضية وذلك بقاعة اليمامة للمناسبات بمحافظة المجمعة، بحضور لفيف من وجهاء المجتمع من شعراء وإعلاميين وأطباء ومهندسين ومحامين.

بدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم تلاها علي سعد الجش وكلمة أصحاب الحفل ألقاها بالنيابة علي الجش، ثم كلمة مع مساعد مدير الشرطة العسكرية بإدارة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض يحيى العامري بالمناسبة.

أحيا الحفل شعراء النبط وهم الشاعر عبدالله بن محارب الجش والشاعر عليان حمد الجش، والشاعر نايف الحربي، والشاعر علي عبدالله بن محارب الجش، ثم رواية وقصيدة مع الإعلامي إبراهيم الغنام.

وجرى تكريم المشاركين في الحفل، ثم جاءت فقرة الأوبريت الأول من كلمات الشاعر عليان حمد الجش وأداء المنشد علي حمد، والثاني من كلمات الشاعر علي عبدالله بن محارب الجش وأداء المنشد علي عبدالله.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:54 PM

أبناء متعب بن صعينين يحتفلون بزواج أخيهم "بدر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل أبناء المرحوم متعب بن صعينين بزواج أخيهم بدر ليلة الجمعة الماضية وذلك بقاعة اليمامة للمناسبات بمحافظة المجمعة، بحضور لفيف من وجهاء المجتمع من شعراء وإعلاميين وأطباء ومهندسين ومحامين.

بدأت فقرات الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم تلاها علي سعد الجش وكلمة أصحاب الحفل ألقاها بالنيابة علي الجش، ثم كلمة مع مساعد مدير الشرطة العسكرية بإدارة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض يحيى العامري بالمناسبة.

أحيا الحفل شعراء النبط وهم الشاعر عبدالله بن محارب الجش والشاعر عليان حمد الجش، والشاعر نايف الحربي، والشاعر علي عبدالله بن محارب الجش، ثم رواية وقصيدة مع الإعلامي إبراهيم الغنام.

وجرى تكريم المشاركين في الحفل، ثم جاءت فقرة الأوبريت الأول من كلمات الشاعر عليان حمد الجش وأداء المنشد علي حمد، والثاني من كلمات الشاعر علي عبدالله بن محارب الجش وأداء المنشد علي عبدالله.

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