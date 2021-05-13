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"عيدك بالالتزام.. مسؤولية مجتمعية".. رسالة مستشفى وادي الدواسر للوقاية من "كورونا"

نشر مستشفى وادي الدواسر العام عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو توعوي بعنوان "عيدك بالالتزام.. مسؤولية مجتمعية"، يحث المواطنين والمقيمين في المملكة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في أيام عيد الفطر المبارك؛ باعتباره نقطة مهمة لرفع وتقوية جدار المناعة المجتمعية.

وجاء في الفيديو الذي اشتمل على كلمات توعوية لوزير الصحة والمتحدث الرسمي، وبمشاركة أحد أفراد التطوع الصحي في وادي الدواسر عبدالله بن محمد آل شملان: "أجمل الأعياد هو الذي يمر بلا كوارث وأحزان، أنت صاحب الخيار، فإما أن يجعلك الجهل تؤذي من تحب، أو يدفعك الوعي لإبعاد أذى فيروس "كورونا عن أمك وأبيك وأهلك وأقربائك. لك الخيار: إما أن تكون محبًا أو أن تكون مؤذيًا.. ولمن؟ لأحبائك. كلنا مسؤول".

يأتي ذلك في إطار جهود مستشفى وادي الدواسر العام في تكثيف جهوده وبث رسائله التوعوية عبر حساباته في كل مواقع التواصل للتصدي لفيروس كورونا، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منه حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وحماية ووقاية المجتمع بشكل عام.

مستشفى وادي الدواسر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عيدك بالالتزام.. مسؤولية مجتمعية".. رسالة مستشفى وادي الدواسر للوقاية من "كورونا"
سبق

نشر مستشفى وادي الدواسر العام عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو توعوي بعنوان "عيدك بالالتزام.. مسؤولية مجتمعية"، يحث المواطنين والمقيمين في المملكة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في أيام عيد الفطر المبارك؛ باعتباره نقطة مهمة لرفع وتقوية جدار المناعة المجتمعية.

وجاء في الفيديو الذي اشتمل على كلمات توعوية لوزير الصحة والمتحدث الرسمي، وبمشاركة أحد أفراد التطوع الصحي في وادي الدواسر عبدالله بن محمد آل شملان: "أجمل الأعياد هو الذي يمر بلا كوارث وأحزان، أنت صاحب الخيار، فإما أن يجعلك الجهل تؤذي من تحب، أو يدفعك الوعي لإبعاد أذى فيروس "كورونا عن أمك وأبيك وأهلك وأقربائك. لك الخيار: إما أن تكون محبًا أو أن تكون مؤذيًا.. ولمن؟ لأحبائك. كلنا مسؤول".

يأتي ذلك في إطار جهود مستشفى وادي الدواسر العام في تكثيف جهوده وبث رسائله التوعوية عبر حساباته في كل مواقع التواصل للتصدي لفيروس كورونا، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منه حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وحماية ووقاية المجتمع بشكل عام.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
01:05 AM

"عيدك بالالتزام.. مسؤولية مجتمعية".. رسالة مستشفى وادي الدواسر للوقاية من "كورونا"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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نشر مستشفى وادي الدواسر العام عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو توعوي بعنوان "عيدك بالالتزام.. مسؤولية مجتمعية"، يحث المواطنين والمقيمين في المملكة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في أيام عيد الفطر المبارك؛ باعتباره نقطة مهمة لرفع وتقوية جدار المناعة المجتمعية.

وجاء في الفيديو الذي اشتمل على كلمات توعوية لوزير الصحة والمتحدث الرسمي، وبمشاركة أحد أفراد التطوع الصحي في وادي الدواسر عبدالله بن محمد آل شملان: "أجمل الأعياد هو الذي يمر بلا كوارث وأحزان، أنت صاحب الخيار، فإما أن يجعلك الجهل تؤذي من تحب، أو يدفعك الوعي لإبعاد أذى فيروس "كورونا عن أمك وأبيك وأهلك وأقربائك. لك الخيار: إما أن تكون محبًا أو أن تكون مؤذيًا.. ولمن؟ لأحبائك. كلنا مسؤول".

يأتي ذلك في إطار جهود مستشفى وادي الدواسر العام في تكثيف جهوده وبث رسائله التوعوية عبر حساباته في كل مواقع التواصل للتصدي لفيروس كورونا، وتعريف أفراد المجتمع بطرق الوقاية منه حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وحماية ووقاية المجتمع بشكل عام.

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