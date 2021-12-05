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الأرجنتيني ميغيل أنخيل مدرباً للنصر حتى نهاية الموسم

أعلن نادي النصر تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمدرب البرتغالي بيدور إيمانويل المُقال.

ووقعت إدارة نادى النصر اتفاقًا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان ميغيل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتَي الدوري مرتين على التوالي لموسم 2019 وموسم 2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأرجنتيني ميغيل أنخيل مدرباً للنصر حتى نهاية الموسم
سبق

أعلن نادي النصر تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمدرب البرتغالي بيدور إيمانويل المُقال.

ووقعت إدارة نادى النصر اتفاقًا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان ميغيل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتَي الدوري مرتين على التوالي لموسم 2019 وموسم 2020.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
06:58 PM

الأرجنتيني ميغيل أنخيل مدرباً للنصر حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمدرب البرتغالي بيدور إيمانويل المُقال.

ووقعت إدارة نادى النصر اتفاقًا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان ميغيل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتَي الدوري مرتين على التوالي لموسم 2019 وموسم 2020.

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