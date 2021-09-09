"فلكية جدة": الليلة.. "اقتران ثلاثي" سماوي يشاهَد بالعين المجردة

هلال القمر وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل.. فرصة مثالية للتصوير

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، انتظام هلال القمر وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل في مثلث سماوي مشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي، وهي فرصة مثالية للتصوير.

ولفت أبو زاهرة إلى أن القمر سيكون مضاء بنسبة 8.4%، وإلى جواره كوكب الزهرة الذي سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع (-4.0) وأكثر لمعانًا 100 مرة من نجم السماك الأعزل الأكثر خفوتًا، والذي سينظم اللوحة السماوية بحلول ظلمة الليل.

وتابع: إضافة لذلك يرصد أسفل يمين كوكب الزهرة كوكب عطارد (0.0) بمقدار 15 درجة هذا الأسبوع، ويفضل الاستعانة بالمنظار لرؤيته بعد حوالى 15 أو 20 دقيقة من غروب الشمس فوق الأفق مباشرةً.

وأضاف: عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص مضاء بنسبة 70.1% بنور الشمس حاليًا، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمه الظاهري؛ في حين تتناقص إضاءة قرصه، وسوف يصل إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر.. علاوة على ذلك، سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال وسيحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع ديسمبر المقبل.

الصورة المرفقة: محاكاة لهلال القمر، وكوكب الزهرة الساطع (أعلى اليسار)، والسماك الأعزل (أسفل اليمين)، وفي أسفل هذا المثلث بالقرب من الأفق عطارد اليوم الخميس.