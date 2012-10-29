النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحلية والري" توقّعان اتفاقية تعاون في الخدمات الهندسية والفنية

لتقديم الاستشارات بمشروع البنية التحتية لنظام المراقبة "سكادا"

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري، اتفاقية تعاون مشترك تتيح لـ"الري" الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها "التحلية" في مجال الخدمات الفنية والاستشارية من خلال كوادرها البشرية لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقًا لأعلى المعايير.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك؛ تقديم الاستشارات الهندسية والتوصيات الفنية لمشروع البنية التحتية لنظام المراقبة والتحكم "سكادا" بالمؤسسة العامة للريّ.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز جهود "التحلية" إلى الاستفادة من خبرات المؤسسة بقطاع المياه ولدعم المتطلبات وتلبية الاحتياجات الفنية والاستشارية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة بشكل عام، وفي سياق تعزيز العلاقة الناجحة بين التحلية والري، وتطويرًا لآفاق التعاون مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها لتعزيز هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات المستفيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحلية والري" توقّعان اتفاقية تعاون في الخدمات الهندسية والفنية
سبق

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري، اتفاقية تعاون مشترك تتيح لـ"الري" الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها "التحلية" في مجال الخدمات الفنية والاستشارية من خلال كوادرها البشرية لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقًا لأعلى المعايير.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك؛ تقديم الاستشارات الهندسية والتوصيات الفنية لمشروع البنية التحتية لنظام المراقبة والتحكم "سكادا" بالمؤسسة العامة للريّ.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز جهود "التحلية" إلى الاستفادة من خبرات المؤسسة بقطاع المياه ولدعم المتطلبات وتلبية الاحتياجات الفنية والاستشارية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة بشكل عام، وفي سياق تعزيز العلاقة الناجحة بين التحلية والري، وتطويرًا لآفاق التعاون مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها لتعزيز هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات المستفيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
05:49 PM

"التحلية والري" توقّعان اتفاقية تعاون في الخدمات الهندسية والفنية

لتقديم الاستشارات بمشروع البنية التحتية لنظام المراقبة "سكادا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
287

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري، اتفاقية تعاون مشترك تتيح لـ"الري" الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها "التحلية" في مجال الخدمات الفنية والاستشارية من خلال كوادرها البشرية لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقًا لأعلى المعايير.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك؛ تقديم الاستشارات الهندسية والتوصيات الفنية لمشروع البنية التحتية لنظام المراقبة والتحكم "سكادا" بالمؤسسة العامة للريّ.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز جهود "التحلية" إلى الاستفادة من خبرات المؤسسة بقطاع المياه ولدعم المتطلبات وتلبية الاحتياجات الفنية والاستشارية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة بشكل عام، وفي سياق تعزيز العلاقة الناجحة بين التحلية والري، وتطويرًا لآفاق التعاون مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها لتعزيز هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات المستفيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,368
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,660
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,825

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة