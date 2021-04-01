"الدفاع الجوي" يكرم أمين جدة لجهوده في مكافحة كورونا

كرم قائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء ركن عبدالله حسن الرباع، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، خلال زيارته اليوم لمقر الأمانة، نظير التعاون المثمر والخدمات التي قدمتها الأمانة خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك بناءً على توجيه قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو.

وقدم العمرو درع قوات الدفاع الجوي، وخطاب شكر لأمين جدة؛ نظير التعاون والجهود الخدمية التي قدمتها الأمانة لمعهد قوات الدفاع الجوي خلال جائحة كورونا.