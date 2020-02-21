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جامعة نجران تقيم الحفل الختامي للأولمبياد الثقافي 2020 الاثنين المقبل

استهدف 26 ألف طالب وطالبة تنافسوا في 13 مجالاً

دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران، لحضور حفلها الختامي للأولمبياد الثقافي الأول 2020، والذي سيقام يوم الاثنين 1441/06/30 هـ الساعة العاشرة صباحاً، في مسرح البرج الإداري للطلاب، ومسرح المبنى الإداري للطالبات، برعاية وحضور مدير جامعة نجران فلاح السبيعي.

يذكر أن الأولمبياد قد استمر لمدة عشرة أيام، واستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، ويشتمل على 13 مجالاً للتنافس.

يشار إلى أن المجالات التنافسية تنوعت ومنها: القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، والشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي.


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جامعة نجران تقيم الحفل الختامي للأولمبياد الثقافي 2020 الاثنين المقبل
سبق

دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران، لحضور حفلها الختامي للأولمبياد الثقافي الأول 2020، والذي سيقام يوم الاثنين 1441/06/30 هـ الساعة العاشرة صباحاً، في مسرح البرج الإداري للطلاب، ومسرح المبنى الإداري للطالبات، برعاية وحضور مدير جامعة نجران فلاح السبيعي.

يذكر أن الأولمبياد قد استمر لمدة عشرة أيام، واستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، ويشتمل على 13 مجالاً للتنافس.

يشار إلى أن المجالات التنافسية تنوعت ومنها: القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، والشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي.


21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
06:27 PM

جامعة نجران تقيم الحفل الختامي للأولمبياد الثقافي 2020 الاثنين المقبل

استهدف 26 ألف طالب وطالبة تنافسوا في 13 مجالاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران، لحضور حفلها الختامي للأولمبياد الثقافي الأول 2020، والذي سيقام يوم الاثنين 1441/06/30 هـ الساعة العاشرة صباحاً، في مسرح البرج الإداري للطلاب، ومسرح المبنى الإداري للطالبات، برعاية وحضور مدير جامعة نجران فلاح السبيعي.

يذكر أن الأولمبياد قد استمر لمدة عشرة أيام، واستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، ويشتمل على 13 مجالاً للتنافس.

يشار إلى أن المجالات التنافسية تنوعت ومنها: القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، والشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والتصوير التشكيلي.


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