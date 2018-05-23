HONOR تكشف عن مواصفات تنافسية لـ3 أجهزة ضمن سلسلة هواتفها الذكية (N)

بتصميم ثلاثي الأبعاد وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل بإمكانات الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة HONOR، العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية، أمس الأربعاء، سلسلة هواتفها الذكية HONOR 20 لتنضم إلى مجموعة هواتفها الذكية الأخرى من السلسلة N.

وتفصيلاً، تتضمن السلسلة الجديدة ثلاثة أجهزة: HONOR 20 LITE و HONOR 20 وHONOR 20 PRO، إذ تقدم أول تصميم ثلاثي الأبعاد ديناميكي في العالم وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بإمكانات الذكاء الاصطناعي.

وتمتاز سلسلة HONOR 20 بكاميرا رباعية متقدمة، تتكون من كاميرا رئيسة من طراز IMX586 ومن إنتاج شركة سوني، ومن أهم خصائصها وضعي التصوير المتقدمين «الوضوح الفائق المدعّم بالذكاء الاصطناعي» (AI Ultra Clarity) و«التصوير الليلي الفائق مع تثبيت الصورة الاصطناعي» (AIS Super Night) لتمكين المستخدمين من التقاط الصور بأعلى مستويات الوضوح.

وتتضمن الكاميرا الرباعية أيضًا كاميرا عريضة زاوية التصوير بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا مقرّبة للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير القريب جدًا بدقة 2 ميجابكسل، وبهذا يتمكن المستخدم من التقاط أوسع مجال من الصور ويدعمه بذلك أيضًا مثبت بصري لاهتزاز الصور (OIS)، حيث حققت الكاميرات الأربع من نتيجة مثيرة للإعجاب في اختبار DxOMark بلغت 111.

وتضيف سلسلة الهواتف الذكية HONOR 20 أبعادًا جديدة إلى تجربة المستخدم عبر طرح المنتج الأول في تاريخ HONOR والذي صنع ظهره بدقّة من زجاج ثلاثي الأبعاد ديناميكي باستخدام تقنية الشبكة ثلاثية الأبعاد من HONOR الفريدة في هذه الصناعة.

وتوفر الشركة مجموعة غنية من الألوان لهذه السلسلة، فهاتف HONOR 20 PRO متوفر باللون الأبيض الآيسلندي أو الأسود أو تدرج طيف الأزرق، أما الطراز HONOR 20 فمتوفر باللونين: الأسود وتدرج طيف الأزرق مع تأثير بصري مدهش بالعمق، ما يجعل سلسلة HONOR 20 مميزة عن سلفها من الأجهزة.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال كريس سن بايغونغ، رئيس HONOR الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "نلتزم في HONOR بابتكار الهواتف الذكية ذات التصاميم الشبابية والقدرات الفريدة بتكلفة ميسّرة لجميع المستخدمين.

وأضاف: اليوم ترحب سلسلة N الشهيرة من HONOR بانضمام سلسلة HONOR 20 إلى عائلتها، وتشجع المستخدمين على التقاط أجمل الصور والفيديوهات بكاميراتها الرباعية ذات المستوى الاحترافي والمحلّاة بالتصميم الديناميكي الجميل ثلاثي الأبعاد.