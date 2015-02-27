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البرلمان العربي يؤيد الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول "خاشقجي"

شدد على أهمية سياسة المملكة الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين

أكد البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ معربًا عن رفضه القاطع للمساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي؛ فضلًا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يؤيد الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول "خاشقجي"
سبق

أكد البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ معربًا عن رفضه القاطع للمساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي؛ فضلًا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
05:02 PM

البرلمان العربي يؤيد الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول "خاشقجي"

شدد على أهمية سياسة المملكة الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ معربًا عن رفضه القاطع للمساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي؛ فضلًا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.

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