ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 963 وفاة بالبرازيل و459 بالمكسيك
6 حالات بكوريا الجنوبية و5 وفيات بموريتانيا و4 بمصر
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجّلت أمس 40904 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب 963 حالة وفاة بكوفيد-19.
وطبقا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أكثر من 19.8 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 555460 حالة طبقًا لبيانات الوزارة.
المكسيك أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 459 وفاة و19346 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 240456، بينما سجلت البلاد مليونين و829443 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.
كوريا الجنوبية أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت 1,539 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1,466 إصابة محلية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 198,345 إصابة.
وأضافت البلاد 6 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2,095. وبلغ معدل الوفيات 1.06%.
ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 963 وفاة بالبرازيل و459 بالمكسيك
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-31
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجّلت أمس 40904 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب 963 حالة وفاة بكوفيد-19.
وطبقا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أكثر من 19.8 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 555460 حالة طبقًا لبيانات الوزارة.
المكسيك أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 459 وفاة و19346 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 240456، بينما سجلت البلاد مليونين و829443 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.
كوريا الجنوبية أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت 1,539 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1,466 إصابة محلية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 198,345 إصابة.
وأضافت البلاد 6 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2,095. وبلغ معدل الوفيات 1.06%.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجّلت أمس 40904 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب 963 حالة وفاة بكوفيد-19.
وطبقا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أكثر من 19.8 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 555460 حالة طبقًا لبيانات الوزارة.
المكسيك أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 459 وفاة و19346 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 240456، بينما سجلت البلاد مليونين و829443 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.
كوريا الجنوبية أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت 1,539 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1,466 إصابة محلية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 198,345 إصابة.
وأضافت البلاد 6 حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2,095. وبلغ معدل الوفيات 1.06%.