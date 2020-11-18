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اعتماد 195 مسجداً بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غداً

"شراحيلي" يدعو إلى التقيد بالاحترازات الوقائية

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، 195 مسجداً بجميع أحياء المحافظة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غداً الخميس، داعياً إلى التقيد بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد ولبس الكمامة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء غداً الخميس في جميع أنحاء المملكة.

بيان بأسماء ومواقع المساجد بجدة بالملفات المرفقة.

بيان الجوامع صلاة الاستسقاء ١٤٤٢هـ (1).docx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد 195 مسجداً بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غداً
سبق

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، 195 مسجداً بجميع أحياء المحافظة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غداً الخميس، داعياً إلى التقيد بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد ولبس الكمامة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء غداً الخميس في جميع أنحاء المملكة.

بيان بأسماء ومواقع المساجد بجدة بالملفات المرفقة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
04:58 PM

اعتماد 195 مسجداً بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غداً

"شراحيلي" يدعو إلى التقيد بالاحترازات الوقائية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
943

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، 195 مسجداً بجميع أحياء المحافظة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غداً الخميس، داعياً إلى التقيد بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد ولبس الكمامة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء غداً الخميس في جميع أنحاء المملكة.

بيان بأسماء ومواقع المساجد بجدة بالملفات المرفقة.

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