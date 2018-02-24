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إقامة خمس مواجهات في الجولة الخامسة لدوري قدم الجامعات

أُقيمت مساء أمس 5 مواجهات ضمن الجولة الخامسة لدوري كرة القدم للجامعات (مستوى أ)، الذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وخسر فريق جامعة الملك فيصل على ملعبه بالأحساء من فريق جامعة جازان (1-4)، وفاز فريق جامعة أم القرى على جامعة المجمعة (2-0) في مكة المكرمة، كما كسب فريق جامعة طيبة على ملعبه بالمدينة المنورة نظيره فريق جامعة الجوف (2-1)، وحقق فريق جامعة القصيم فوزًا كبيرًا على جامعة الأعمال والتكنولوجيا بنتيجة ( 13 -0) في جدة، وفاز فريق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على نظيره فريق جامعة الملك عبدالعزيز بنتيجة (5-0) في اللقاء الذي جمعهما في الخرج.

وتمثل الجولة الخامسة نهاية المرحلة الأولى للمسابقة. وستشمل المرحلة الثانية مباريات الأسبوع السادس التي تمثل ذهاب الدور نصف النهائي. وسيلتقي في اللقاء الأول ثاني المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، فيما يتواجه ثاني المجموعة الثانية مع متصدر المجموعة الأولى. على أن تقام مباريات الإياب ضمن الأسبوع السابع. وسيتحدد توقيت مباريات نصف النهائي لاحقًا.

يُذكر أن البطولة يشارك بها 12 جامعة وكلية، قُسمت إلى مجموعتين، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بطريقة المقص بين الفرق ذهابًا وإيابًا، والفريقان الفائزان يتأهلان إلى النهائي، ويخوض الخاسران لقاء تحديد المركزَيْن الثالث والرابع.

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إقامة خمس مواجهات في الجولة الخامسة لدوري قدم الجامعات
سبق

أُقيمت مساء أمس 5 مواجهات ضمن الجولة الخامسة لدوري كرة القدم للجامعات (مستوى أ)، الذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وخسر فريق جامعة الملك فيصل على ملعبه بالأحساء من فريق جامعة جازان (1-4)، وفاز فريق جامعة أم القرى على جامعة المجمعة (2-0) في مكة المكرمة، كما كسب فريق جامعة طيبة على ملعبه بالمدينة المنورة نظيره فريق جامعة الجوف (2-1)، وحقق فريق جامعة القصيم فوزًا كبيرًا على جامعة الأعمال والتكنولوجيا بنتيجة ( 13 -0) في جدة، وفاز فريق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على نظيره فريق جامعة الملك عبدالعزيز بنتيجة (5-0) في اللقاء الذي جمعهما في الخرج.

وتمثل الجولة الخامسة نهاية المرحلة الأولى للمسابقة. وستشمل المرحلة الثانية مباريات الأسبوع السادس التي تمثل ذهاب الدور نصف النهائي. وسيلتقي في اللقاء الأول ثاني المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، فيما يتواجه ثاني المجموعة الثانية مع متصدر المجموعة الأولى. على أن تقام مباريات الإياب ضمن الأسبوع السابع. وسيتحدد توقيت مباريات نصف النهائي لاحقًا.

يُذكر أن البطولة يشارك بها 12 جامعة وكلية، قُسمت إلى مجموعتين، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بطريقة المقص بين الفرق ذهابًا وإيابًا، والفريقان الفائزان يتأهلان إلى النهائي، ويخوض الخاسران لقاء تحديد المركزَيْن الثالث والرابع.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:48 AM

إقامة خمس مواجهات في الجولة الخامسة لدوري قدم الجامعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُقيمت مساء أمس 5 مواجهات ضمن الجولة الخامسة لدوري كرة القدم للجامعات (مستوى أ)، الذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وخسر فريق جامعة الملك فيصل على ملعبه بالأحساء من فريق جامعة جازان (1-4)، وفاز فريق جامعة أم القرى على جامعة المجمعة (2-0) في مكة المكرمة، كما كسب فريق جامعة طيبة على ملعبه بالمدينة المنورة نظيره فريق جامعة الجوف (2-1)، وحقق فريق جامعة القصيم فوزًا كبيرًا على جامعة الأعمال والتكنولوجيا بنتيجة ( 13 -0) في جدة، وفاز فريق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على نظيره فريق جامعة الملك عبدالعزيز بنتيجة (5-0) في اللقاء الذي جمعهما في الخرج.

وتمثل الجولة الخامسة نهاية المرحلة الأولى للمسابقة. وستشمل المرحلة الثانية مباريات الأسبوع السادس التي تمثل ذهاب الدور نصف النهائي. وسيلتقي في اللقاء الأول ثاني المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، فيما يتواجه ثاني المجموعة الثانية مع متصدر المجموعة الأولى. على أن تقام مباريات الإياب ضمن الأسبوع السابع. وسيتحدد توقيت مباريات نصف النهائي لاحقًا.

يُذكر أن البطولة يشارك بها 12 جامعة وكلية، قُسمت إلى مجموعتين، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بطريقة المقص بين الفرق ذهابًا وإيابًا، والفريقان الفائزان يتأهلان إلى النهائي، ويخوض الخاسران لقاء تحديد المركزَيْن الثالث والرابع.

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