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"المطرية 6" تتقلص.. "طقس الإثنين" بتوقيع "المسند": هنا تتشكّل السحب

قال: الموجة الباردة تتراجع.. والحرارة تعود إلى طبيعتها الشتوية حتى إشعار آخر

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر وتتقلص الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة #مكة وعلى #الزلفي و#سدير وشمالي الشرقية.

وتابع: الموجة الباردة تتراجع تدريجياً، ودرجة الحرارة تعود إلى طبيعتها الشتوية حتى إشعار آخر.

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"المطرية 6" تتقلص.. "طقس الإثنين" بتوقيع "المسند": هنا تتشكّل السحب
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر وتتقلص الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة #مكة وعلى #الزلفي و#سدير وشمالي الشرقية.

وتابع: الموجة الباردة تتراجع تدريجياً، ودرجة الحرارة تعود إلى طبيعتها الشتوية حتى إشعار آخر.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:58 AM

"المطرية 6" تتقلص.. "طقس الإثنين" بتوقيع "المسند": هنا تتشكّل السحب

قال: الموجة الباردة تتراجع.. والحرارة تعود إلى طبيعتها الشتوية حتى إشعار آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر وتتقلص الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة #مكة وعلى #الزلفي و#سدير وشمالي الشرقية.

وتابع: الموجة الباردة تتراجع تدريجياً، ودرجة الحرارة تعود إلى طبيعتها الشتوية حتى إشعار آخر.

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