مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد يجتمع في دورته الرابعة

برئاسة "سلطان بن سلمان"

عقد مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، اجتماعه الأول بدورته الرابعة (2020-2023)، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك برئاسة رئيس مجلس أمناء الجائزة الأمير سلطان بن سلمان، وبحضور مؤسس الجائزة الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان.

كما حضر أعضاء المجلس: الشيخة مي بنت محمد آل خليفة "البحرين"، والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، وخالد بن عبد اللطيف الفوزان، والدكتور طالب بن ضياء الدين الرفاعي "الأردن".

والدكتور إسماعيل سراج الدين "مصر"، والدكتور خالد آرن "تركيا"، وأخيرًا المهندس حاج عيسى محمد "ماليزيا".

كما شارك في الجلسة الأمين العام للجائزة الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم.

وأشاد الأمير سلطان بن سلمان بمنجزات الجائزة والدور الذي تلعبه في الارتقاء بعمارة المساجد في العالم.

وأثنى على التطور الملحوظ الحاصل في منهجية عمل الجائزة وانتقالها من مجرد مؤسسة تمنح جوائز معمارية إلى مؤسسة بحثية معمارية شاملة تعنى بالنهوض بعمارة المساجد في العالم.

من جانبه أشاد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بدور المملكة العربية السعودية في رعاية بيوت الله، وأثنى على الدور الكبير الذي تلعبه جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد في تحسين البيئة البصرية والجمالية للمساجد.

وبعد ذلك استعرض الأمين العام للجائزة، إنجازات الجائزة في الدورة الثالثة.

كما استعرض إستراتيجيات عمل الدورة الرابعة وشروط الترشح للجوائز وأهم إنجازات الجائزة فيها.

ثم أجرى أعضاء المجلس مداخلات هامة لتطوير عمل الجائزة وأهمية توافق خطط الجائزة مع الثقافات المختلفة في العالم تأكيدًا على عالميتها.

وفي الختام توجه الجميع بالشكر والتقدير لمؤسس الجائزة الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، على جهده الكريم ورعايته الدائمة للأنشطة المجتمعية؛ حيث تعتبر الجائزة مبادرة أساسية من مبادرات الفوزان للخدمة المجتمعية.