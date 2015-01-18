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وزير خارجية الإمارات: الاستهداف الحوثي الآثم لن يمر دون عقاب

أدان الاعتداء على منشآت مدنية

‬قال وزير خارجية دولة الإمارات، اليوم (الاثنين): "ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وأؤكد أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

ووصفت الوزارة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وأشارت إلى أن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها من دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاماً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير خارجية الإمارات: الاستهداف الحوثي الآثم لن يمر دون عقاب
سبق

‬قال وزير خارجية دولة الإمارات، اليوم (الاثنين): "ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وأؤكد أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

ووصفت الوزارة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وأشارت إلى أن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها من دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاماً.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:21 PM

وزير خارجية الإمارات: الاستهداف الحوثي الآثم لن يمر دون عقاب

أدان الاعتداء على منشآت مدنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,905

‬قال وزير خارجية دولة الإمارات، اليوم (الاثنين): "ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وأؤكد أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

ووصفت الوزارة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وأشارت إلى أن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها من دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاماً.

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