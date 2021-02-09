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محافظ العرضيات يفتتح مركزاً لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة

أعرب عن ارتياحه لما شاهده من اهتمام بهم مشيداً بالدور الذي يقدمه المركز لخدمتهم

‏ افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم، مركز فجر الأمل لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية.

وأعرب "الشريف" عن ارتياحه لما شاهده من اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبة التعلم، مشيداً بالدور الذي يقدمه المركز لخدمة هذه الفئة. وقال إن المحافظة تعمل على حصر ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الرؤية التي تعمل عليها.


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محافظ العرضيات يفتتح مركزاً لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة
سبق

‏ افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم، مركز فجر الأمل لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية.

وأعرب "الشريف" عن ارتياحه لما شاهده من اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبة التعلم، مشيداً بالدور الذي يقدمه المركز لخدمة هذه الفئة. وقال إن المحافظة تعمل على حصر ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الرؤية التي تعمل عليها.


09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:11 PM

محافظ العرضيات يفتتح مركزاً لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة

أعرب عن ارتياحه لما شاهده من اهتمام بهم مشيداً بالدور الذي يقدمه المركز لخدمتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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‏ افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم، مركز فجر الأمل لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية.

وأعرب "الشريف" عن ارتياحه لما شاهده من اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبة التعلم، مشيداً بالدور الذي يقدمه المركز لخدمة هذه الفئة. وقال إن المحافظة تعمل على حصر ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الرؤية التي تعمل عليها.


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