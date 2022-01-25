النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مياه الصرف تطفح أمام مدرسة بالطائف وآباء يناشدون التدخل

أعاقت دخول الطلاب والمعلمين وتسبّبت في انتشار الروائح الكريهة

عبّر عدد من أولياء أمور الطلاب وزائري مدرسة القيم الأعلى الابتدائية بمحافظة الطائف، عن تضررهم من محاصرة مياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة إثر طفح مياه الصرف الصحي بالشارع المجاور للمدرسة دون وجود حلول.

هذا وقد أبدى كثير من الآباء تذمّرهم من طفح مياه الصرف الصحي أمام مدرسة القيم الأعلى الابتدائية منذ فترة دون معالجتها؛ حيث أعاقت دخول الطلاب والمعلمين والزوّار للمدرسة، وتسبّبت في انتشار الروائح الكريهة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
شاهد.. مياه الصرف تطفح أمام مدرسة بالطائف وآباء يناشدون التدخل
سبق

عبّر عدد من أولياء أمور الطلاب وزائري مدرسة القيم الأعلى الابتدائية بمحافظة الطائف، عن تضررهم من محاصرة مياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة إثر طفح مياه الصرف الصحي بالشارع المجاور للمدرسة دون وجود حلول.

هذا وقد أبدى كثير من الآباء تذمّرهم من طفح مياه الصرف الصحي أمام مدرسة القيم الأعلى الابتدائية منذ فترة دون معالجتها؛ حيث أعاقت دخول الطلاب والمعلمين والزوّار للمدرسة، وتسبّبت في انتشار الروائح الكريهة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:52 AM

شاهد.. مياه الصرف تطفح أمام مدرسة بالطائف وآباء يناشدون التدخل

أعاقت دخول الطلاب والمعلمين وتسبّبت في انتشار الروائح الكريهة

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
4
756

عبّر عدد من أولياء أمور الطلاب وزائري مدرسة القيم الأعلى الابتدائية بمحافظة الطائف، عن تضررهم من محاصرة مياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة إثر طفح مياه الصرف الصحي بالشارع المجاور للمدرسة دون وجود حلول.

هذا وقد أبدى كثير من الآباء تذمّرهم من طفح مياه الصرف الصحي أمام مدرسة القيم الأعلى الابتدائية منذ فترة دون معالجتها؛ حيث أعاقت دخول الطلاب والمعلمين والزوّار للمدرسة، وتسبّبت في انتشار الروائح الكريهة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,892
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,688
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة