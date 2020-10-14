Google تطلق برنامجًا لتسريع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.. هذا ما ستركز عليه بالسعودية

تقدم مجموعة من الأدوات والدورات التدريبية لدعم الأنشطة التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أطلقت Google اليوم برنامج "انطلق بقوة مع Google" الجديد لتحفيز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر التحول الرقمي؛ بحيث يقدم البرنامج مجموعة من الأدوات والدورات التدريبية لدعم الأنشطة التجارية والباحثين عن وظائف.

وفي المملكة العربية السعودية، سيركز هذا البرنامج على دعم الأنشطة التجارية العاملة في مجالي تجارة التجزئة والسياحة، ورواد الأعمال.

وفي قال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "باتت الأدوات الرقمية وسيلة إنقاذ لكثير من الناس خلال الأزمة. ومن الممكن أن تساهم الفرص الرقمية في دعم الأشخاص والأنشطة التجارية والمجتمعات في السعودية والمنطقة للعودة بشكل أقوى. سنساعد الأشخاص من خلال برنامج "انطلق بقوة مع Google" في اكتساب مهارات جديدة والعثور على وظائف، وتعزيز تواجد الأنشطة التجارية على الإنترنت، وبخاصة تلك العاملة في مجالي تجارة التجزئة والسياحة بسبب تضررها الأكبر من الأزمة.

وأضاف: نحن متفائلون بمستقبل المنطقة، ولدينا ثقة كبيرة بأن تعاوننا مع الشركاء المحليين سوف يسرّع من وتيرة الانتعاش الاقتصادي عبر الاستفادة من التحول الرقمي".

ويشمل برنامج "انطلق بقوة مع Google" في السعودية ما يلي:

- التدريب على المهارات الرقمية والسحابة الإلكترونية بالشراكة مع السلطات المحلية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مبادرة العطاء الرقمي)، ووزارة السياحة، ووادي مكة، ستقدم Google تدريبًا على التسويق الرقمي لأكثر من 50.000 من الطلاب والأنشطة التجارية في المملكة.

وستستضيف Google تدريبًا رقميًّا لشركات التكنولوجيا السعودية حول الحوسبة السحابية.

وتدريب 140.000 من مطوري البرامج في المملكة، مع التركيز على النساء، وعلى المهارات الرقمية المتقدمة والتطبيقية مثل تعلم الآلة.

- إرشاد وتوجيه الأنشطة التجارية

إطلاق برنامج "Google for Startups Accelerator" لدعم رواد الأعمال المحليين؛ بحيث ستضم المجموعة الأولى ما يصل إلى 15 شركة ناشئة من المنطقة للمشاركة في برنامج مدته 3 أشهر يقدم الإرشاد والتوجيه والمساعدة من المستشارين الخبراء.

ومِنَح مالية بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي مقدمة من Google.org، الذراع الخيري للشركة، إلى منظمة Mercy Corps والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة Youth Business International لتوجيه الأنشطة التجارية ورواد الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة.

- رقمنة الأنشطة التجارية المحلية في السعودية

إدراج 100.000 نشاط تجاري محلي في السعودية على "نشاطي التجاري على Google"، وتزويد أصحاب هذه الأنشطة التجارية بالمهارات الرقمية؛ وذلك بالشراكة مع البريد السعودي خلال 18 شهرًا.

وإطلاق Market Finder، وهو منتج من Google يساعد الأنشطة التجارية المحلية على تحديد أسواق جديدة واكتساب عملاء عالميين.

ومنح جميع بائعي التجزئة في السعودية، سواءً كانوا معلنين على Google أم لا، حق الوصول إلى علامة تبويب Google Shopping لإدراج منتجاتهم بدون أي تكلفة؛ مما يساعدهم على التواصل مع المزيد من العملاء.

وتعليقًا على الشراكة، قال المهندس آنف بن أحمد أبانمي، رئيس مؤسسة البريد السعودي: "نحن فخورون بالشراكة مع Google في هذه المبادرة، والتي ستضيف قيمة مهمة للمجتمع السعودي والمقيمين وتدعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام خدمة "الناشر التجاري".

وأضاف: نسعى من خلال هذه الشراكة لإدراج 100.000 منشأة محلية كمرحلة أولى ضمن أهداف البريد السعودي الاستراتيجية لتسريع عملية التحول الرقمي في المملكة ومساعدة المنشآت في تطورهم الرقمي والتي ستنعكس على جودة الحياة".

وتتعهد Google، كجزء من برنامجها على صعيد المنطقة، بمساعدة أكثر من مليون شخص ونشاط تجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تعلم المهارات الرقمية وتنمية أعمالهم بحلول نهاية عام 2021. وستقدم Google منحًا من Google.org وقروضًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي؛ فضلًا عن منح وأرصدة إعلانية تتجاوز قيمتها 9 ملايين دولار أمريكي للحكومات والأنشطة التجارية.

ومن بين مبادرات أخرى، أعلنت Google في العام 2018 عن إطلاق "مهارات من Google"، وهو برنامج تدريبي على المهارات الرقمية للمتحدثين باللغة العربية، الذي استفاد منه حتى الآن مليون شابة وشاب عربي.

وبحسب صندوق النقد العربي، هناك حوالى 6 ملايين وظيفة معرضة للخطر في العالم العربي، وتَبَيّن أن الوظائف الأكثر طلبًا في المملكة تتطلب المهارات الرقمية التطبيقية.

لمزيد من المعلومات حول برنامج "انطلق بقوة مع Google"، يرجى زيارة grow.google/intl/mena.