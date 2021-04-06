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وزير الصحة العراقي يزور مستشفى د.سليمان الحبيب

قام وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن محمد التميمي أمس بزيارة لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية، يرافقه الدكتور جاسم عبدالعزيز حمادي وكيل الوزارة الفني لشؤون البيئة.

وكان في استقبال التميمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر بن محمد الحقباني وعدد من المسؤولين بالمجموعة.

وخلال الزيارة اطّلع الوزير والوفد المرافق له على شرح مختصر عن مجموعة سليمان الحبيب الطبية وإمكانياتها الصحية وفروعها المنتشرة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم نقاش أوجه التعاون بين وزارة الصحة والبيئة العراقية والمجموعة في مجال الرعاية الصحية وأهم السبل لتطويرها.

وعقب الاجتماع، قام الوزير والوفد المرافق بزيارة لعددٍ من الأقسام بالمستشفى واطلع خلالها على إمكانيات المستشفى والتجهيزات الطبية المتقدمة به.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تصنف ضمن أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك خبرات متراكمة في تصميم وتطوير وإدارة وتشغيل المشروعات الصحية، ولديها سجل حافل بالجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة العراقي يزور مستشفى د.سليمان الحبيب
سبق

قام وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن محمد التميمي أمس بزيارة لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية، يرافقه الدكتور جاسم عبدالعزيز حمادي وكيل الوزارة الفني لشؤون البيئة.

وكان في استقبال التميمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر بن محمد الحقباني وعدد من المسؤولين بالمجموعة.

وخلال الزيارة اطّلع الوزير والوفد المرافق له على شرح مختصر عن مجموعة سليمان الحبيب الطبية وإمكانياتها الصحية وفروعها المنتشرة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم نقاش أوجه التعاون بين وزارة الصحة والبيئة العراقية والمجموعة في مجال الرعاية الصحية وأهم السبل لتطويرها.

وعقب الاجتماع، قام الوزير والوفد المرافق بزيارة لعددٍ من الأقسام بالمستشفى واطلع خلالها على إمكانيات المستشفى والتجهيزات الطبية المتقدمة به.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تصنف ضمن أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك خبرات متراكمة في تصميم وتطوير وإدارة وتشغيل المشروعات الصحية، ولديها سجل حافل بالجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والدولية.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
02:19 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
03:10 PM

وزير الصحة العراقي يزور مستشفى د.سليمان الحبيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن محمد التميمي أمس بزيارة لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية، يرافقه الدكتور جاسم عبدالعزيز حمادي وكيل الوزارة الفني لشؤون البيئة.

وكان في استقبال التميمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر بن محمد الحقباني وعدد من المسؤولين بالمجموعة.

وخلال الزيارة اطّلع الوزير والوفد المرافق له على شرح مختصر عن مجموعة سليمان الحبيب الطبية وإمكانياتها الصحية وفروعها المنتشرة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم نقاش أوجه التعاون بين وزارة الصحة والبيئة العراقية والمجموعة في مجال الرعاية الصحية وأهم السبل لتطويرها.

وعقب الاجتماع، قام الوزير والوفد المرافق بزيارة لعددٍ من الأقسام بالمستشفى واطلع خلالها على إمكانيات المستشفى والتجهيزات الطبية المتقدمة به.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تصنف ضمن أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك خبرات متراكمة في تصميم وتطوير وإدارة وتشغيل المشروعات الصحية، ولديها سجل حافل بالجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والدولية.

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