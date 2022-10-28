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شاهد .. "مشيخة كوسوفا" تقيم حفل استقبال لوزير الشؤون الإسلامية

مفتي بريشتينا: لن ننسى مواقف السعودية وقيادتها مع بلادنا أيام الحرب

أقام رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كوسوفو الشيخ نعيم تيرفانا اليوم بمقر المشيخة بالعاصمة بريشتينا حفل استقبال لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يزور كوسوفا حالياً تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية بالجمهورية .

افتتح الحفل بكلمة لرئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا الشيخ نعيم تيرفانا رحب فيها بالوزير آل الشيخ والوفد المرافق له، مقدماً شكره على الجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لخدمة كوسوفا في أصعب الأوقات التي مرت بها والمساعدات التي قامت بها في فترة ما بعد الحرب من خلال اللجنة السعودية المشتركة، كما قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما يبذلانه في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

وأكد "تيرفانا" أن المشيخة الإسلامية في كوسوفا تحارب كل الظواهر السلبية في المجتمع الكوسوفي وكل من يحاول أن يسيء للآخرين باسم الإسلام وتحارب التطرف بكل أشكاله وتدعو إلى احترام عقيدة الآخرين والتعايش بين الناس والشعوب.

وجدد "ترفانا" التأكيد على أن الشعب الكوسوفي لن ينسى أبداً ما قدمت السعودية قبل عشرين عاماً عندما وقعت الحرب بيننا وبين المليشيات الصربية, والدعم والتأييد المستمر من المملكة العربية السعودية الذي تلقيناه ونحن ندعو الله أن يجزيهم خير الجزاء .

وألقى الوزير آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها ان المملكة تحمل الآن لواء نشر الاعتدال والوسطية ونبذ الارهاب وإعادة الوجه المشرق الوضاء للإسلام وإبعاد كل من يحاول استغلال هذا الدين متمنياً التعاون في هذا المجال ومحاربة من يسيس الدين لتدمير الأوطان والشعوب مشدداً على وجوب الاتحاد في سبيل المحافظة على الإسلام وروح الإسلام من ان يمس أو يناله ممن يريد استغلاله للتخريب أو لجمع الأموال وتدمير الشعوب والعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله.

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شاهد .. "مشيخة كوسوفا" تقيم حفل استقبال لوزير الشؤون الإسلامية
سبق

أقام رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كوسوفو الشيخ نعيم تيرفانا اليوم بمقر المشيخة بالعاصمة بريشتينا حفل استقبال لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يزور كوسوفا حالياً تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية بالجمهورية .

افتتح الحفل بكلمة لرئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا الشيخ نعيم تيرفانا رحب فيها بالوزير آل الشيخ والوفد المرافق له، مقدماً شكره على الجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لخدمة كوسوفا في أصعب الأوقات التي مرت بها والمساعدات التي قامت بها في فترة ما بعد الحرب من خلال اللجنة السعودية المشتركة، كما قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما يبذلانه في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

وأكد "تيرفانا" أن المشيخة الإسلامية في كوسوفا تحارب كل الظواهر السلبية في المجتمع الكوسوفي وكل من يحاول أن يسيء للآخرين باسم الإسلام وتحارب التطرف بكل أشكاله وتدعو إلى احترام عقيدة الآخرين والتعايش بين الناس والشعوب.

وجدد "ترفانا" التأكيد على أن الشعب الكوسوفي لن ينسى أبداً ما قدمت السعودية قبل عشرين عاماً عندما وقعت الحرب بيننا وبين المليشيات الصربية, والدعم والتأييد المستمر من المملكة العربية السعودية الذي تلقيناه ونحن ندعو الله أن يجزيهم خير الجزاء .

وألقى الوزير آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها ان المملكة تحمل الآن لواء نشر الاعتدال والوسطية ونبذ الارهاب وإعادة الوجه المشرق الوضاء للإسلام وإبعاد كل من يحاول استغلال هذا الدين متمنياً التعاون في هذا المجال ومحاربة من يسيس الدين لتدمير الأوطان والشعوب مشدداً على وجوب الاتحاد في سبيل المحافظة على الإسلام وروح الإسلام من ان يمس أو يناله ممن يريد استغلاله للتخريب أو لجمع الأموال وتدمير الشعوب والعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:12 PM

شاهد .. "مشيخة كوسوفا" تقيم حفل استقبال لوزير الشؤون الإسلامية

مفتي بريشتينا: لن ننسى مواقف السعودية وقيادتها مع بلادنا أيام الحرب

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عبدالله العنزي - الرياض
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أقام رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كوسوفو الشيخ نعيم تيرفانا اليوم بمقر المشيخة بالعاصمة بريشتينا حفل استقبال لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يزور كوسوفا حالياً تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية بالجمهورية .

افتتح الحفل بكلمة لرئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا الشيخ نعيم تيرفانا رحب فيها بالوزير آل الشيخ والوفد المرافق له، مقدماً شكره على الجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لخدمة كوسوفا في أصعب الأوقات التي مرت بها والمساعدات التي قامت بها في فترة ما بعد الحرب من خلال اللجنة السعودية المشتركة، كما قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما يبذلانه في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

وأكد "تيرفانا" أن المشيخة الإسلامية في كوسوفا تحارب كل الظواهر السلبية في المجتمع الكوسوفي وكل من يحاول أن يسيء للآخرين باسم الإسلام وتحارب التطرف بكل أشكاله وتدعو إلى احترام عقيدة الآخرين والتعايش بين الناس والشعوب.

وجدد "ترفانا" التأكيد على أن الشعب الكوسوفي لن ينسى أبداً ما قدمت السعودية قبل عشرين عاماً عندما وقعت الحرب بيننا وبين المليشيات الصربية, والدعم والتأييد المستمر من المملكة العربية السعودية الذي تلقيناه ونحن ندعو الله أن يجزيهم خير الجزاء .

وألقى الوزير آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها ان المملكة تحمل الآن لواء نشر الاعتدال والوسطية ونبذ الارهاب وإعادة الوجه المشرق الوضاء للإسلام وإبعاد كل من يحاول استغلال هذا الدين متمنياً التعاون في هذا المجال ومحاربة من يسيس الدين لتدمير الأوطان والشعوب مشدداً على وجوب الاتحاد في سبيل المحافظة على الإسلام وروح الإسلام من ان يمس أو يناله ممن يريد استغلاله للتخريب أو لجمع الأموال وتدمير الشعوب والعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله.

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