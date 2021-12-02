مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في مؤتمر "الاستفادة من الابتكار للوصول إلى التعليم الجيد والمعلومات"

عبر الاتصال المرئي.. نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات و"اليونسكو"

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، أمس، في مؤتمر بعنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: الاستفادة من الابتكار للوصول إلى التعليم الجيد والمعلومات" الذي يأتي ضمن إطار البرنامج السنوي "ابتكر الآن.. عش غدًا"، وأسبوع الشمول الرقمي الإقليمي للدول العربية الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، واستمر لمدة يومين، بحضور متحدثين من المكاتب الإقليمية لمنظمة اليونسكو والجهات المعنية.



ومثّل المركز في أعمال المؤتمر مديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة هناء سالم، التي أبرزت الجهود المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم التعليم في الدول المحتاجة؛ حيث جرى تقديم 89 مشروعًا تعليميًا في أكثر من 14 دولة بتكلفة تقارب 200 مليون دولار أمريكي، متطرقة للمشاريع التعليمية المقدمة خلال مدة جائحة كورونا، مبينة أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل بشكل وثيق مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية لتلبية الاحتياج والبحث عن الحلول المناسبة والمستدامة لضمان الوصول إلى التعليم، مؤكدة حرص المركز على دعم الابتكار في المشاريع التعليمية.



من جانبه تحدث رئيس المبادرات في الاتحاد الدولي للاتصالات أليكس وونغ عن المبادرة العالمية "GIGA" التي تهدف إلى ربط كل مدرسة بالإنترنت وضمان وصول التعليم لكل طفل.



وناقش المؤتمر أهمية الارتقاء بجودة التعليم ونشر المعرفة وتبادل الخبرات والابتكار في وقت الأزمات، وخاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم خلال جائحة كورونا "كوفيد – 19"، وتأثيرها على التعليم، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعليم وحقوق الملكية الفكرية، وأهمية تطوير الكوادر التعليمية لمواكبة الاحتياج في التعليم الرقمي.