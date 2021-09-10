دشن نائب الأمين العام لجمعية عناية مشاري بن محمد بن دليلة، برنامج الكشف المبكر لأمراض العيون بمعرض عناية الصحي الدائم بمقر الجمعية في حي الربوة، الذي نظمته إدارة الوقاية الصحية بالجمعية وسط حضور من المستفيدين من خدمات عناية الصحية وزوار المحلات التجارية المجاورة للجمعية. وتفصيلاً، قال ابن دليلة إن برنامج الكشف المبكر عن أمراض العيون يعد من برامج الوقاية المهمة لحماية المجتمع من الآثار الجانبية لهذه الأمراض والتي قد تؤدي إلى العمى لا قدر الله. وأشار ابن دليلة إلى أن الوقاية جزء من إستراتيجية عناية في تحقيق رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم، لافتاً إلى أن برنامج الوقاية الصحية يخفض من إنفاق الأسرة والدولة في العلاج، مما يسهم في رفع دائرة الإنتاج، وتعزيز التنمية الصحية في بلادنا الغالية. وأضاف أن البرنامج الوقائي بالجمعية يشمل أيضاً الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال فحص المؤشرات الحيوية وتقديم النصائح الطبية للأصحاء بضرورة المراجعة الدورية وإجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على سلامة البدن وتقديم المساعدات الطبية لمن تم الكشف عليهم وثبتت إصابتهم بمشاكل صحية في العين، أو أنهم يعانون من الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن الجمعية تزودهم بتقارير طبية مبدئية لتقديمها للجهات الطبية لعمل المزيد من الاستقصاءات الطبية ومتابعة العلاج. وفي ختام تصريحه قال "ابن دليلة": الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فالمبادرة بالكشف المبكر الاستباقي يسهم في تعزيز الصحة وسلامتها، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.

"عناية" تنظم برنامجاً وقائياً عن أمراض العيون بالمعرض الصحي الدائم بمقر الجمعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-10 دشن نائب الأمين العام لجمعية عناية مشاري بن محمد بن دليلة، برنامج الكشف المبكر لأمراض العيون بمعرض عناية الصحي الدائم بمقر الجمعية في حي الربوة، الذي نظمته إدارة الوقاية الصحية بالجمعية وسط حضور من المستفيدين من خدمات عناية الصحية وزوار المحلات التجارية المجاورة للجمعية.



وتفصيلاً، قال ابن دليلة إن برنامج الكشف المبكر عن أمراض العيون يعد من برامج الوقاية المهمة لحماية المجتمع من الآثار الجانبية لهذه الأمراض والتي قد تؤدي إلى العمى لا قدر الله.



وأشار ابن دليلة إلى أن الوقاية جزء من إستراتيجية عناية في تحقيق رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم، لافتاً إلى أن برنامج الوقاية الصحية يخفض من إنفاق الأسرة والدولة في العلاج، مما يسهم في رفع دائرة الإنتاج، وتعزيز التنمية الصحية في بلادنا الغالية.



وأضاف أن البرنامج الوقائي بالجمعية يشمل أيضاً الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال فحص المؤشرات الحيوية وتقديم النصائح الطبية للأصحاء بضرورة المراجعة الدورية وإجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على سلامة البدن وتقديم المساعدات الطبية لمن تم الكشف عليهم وثبتت إصابتهم بمشاكل صحية في العين، أو أنهم يعانون من الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن الجمعية تزودهم بتقارير طبية مبدئية لتقديمها للجهات الطبية لعمل المزيد من الاستقصاءات الطبية ومتابعة العلاج.



وفي ختام تصريحه قال "ابن دليلة": الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فالمبادرة بالكشف المبكر الاستباقي يسهم في تعزيز الصحة وسلامتها، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 10:12 PM

"عناية" تنظم برنامجاً وقائياً عن أمراض العيون بالمعرض الصحي الدائم بمقر الجمعية "ابن دليلة": الوقاية جزء من إستراتيجيتنا في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ لبناء مجتمع صحي





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دشن نائب الأمين العام لجمعية عناية مشاري بن محمد بن دليلة، برنامج الكشف المبكر لأمراض العيون بمعرض عناية الصحي الدائم بمقر الجمعية في حي الربوة، الذي نظمته إدارة الوقاية الصحية بالجمعية وسط حضور من المستفيدين من خدمات عناية الصحية وزوار المحلات التجارية المجاورة للجمعية.



وتفصيلاً، قال ابن دليلة إن برنامج الكشف المبكر عن أمراض العيون يعد من برامج الوقاية المهمة لحماية المجتمع من الآثار الجانبية لهذه الأمراض والتي قد تؤدي إلى العمى لا قدر الله.



وأشار ابن دليلة إلى أن الوقاية جزء من إستراتيجية عناية في تحقيق رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم، لافتاً إلى أن برنامج الوقاية الصحية يخفض من إنفاق الأسرة والدولة في العلاج، مما يسهم في رفع دائرة الإنتاج، وتعزيز التنمية الصحية في بلادنا الغالية.



وأضاف أن البرنامج الوقائي بالجمعية يشمل أيضاً الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال فحص المؤشرات الحيوية وتقديم النصائح الطبية للأصحاء بضرورة المراجعة الدورية وإجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على سلامة البدن وتقديم المساعدات الطبية لمن تم الكشف عليهم وثبتت إصابتهم بمشاكل صحية في العين، أو أنهم يعانون من الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن الجمعية تزودهم بتقارير طبية مبدئية لتقديمها للجهات الطبية لعمل المزيد من الاستقصاءات الطبية ومتابعة العلاج.



وفي ختام تصريحه قال "ابن دليلة": الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فالمبادرة بالكشف المبكر الاستباقي يسهم في تعزيز الصحة وسلامتها، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.