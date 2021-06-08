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بالصور.. استخراج جسم غريب معدني ابتلعه طفل رضيع بالطائف

من خلال منظار عاجل أُجري بمجمع الملك فيصل الطبي

تمكن فريق طبي جراحي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج جسم غريب معدني من طفل رضيع عمره ثمانية أشهر، وإنقاذ حياته بعد قدرة الله سبحانه وتعالى.

وبإجراء الفحوص الطبية اللازمة اتضح وجود جسم معدني غريب على المريء، وبجوار مجرى التنفس مباشرةً، وعليه قرّر الفريق الطبي إجراء منظار عاجل واستخراج الجسم الغريب، وعقب انتهاء المنظار واستخراج الجسم الغريب عاود الطفل التنفس بشكلٍ طبيعي ولله الحمد.

يذكر أن الحالة كانت قد وصلت إلى الطوارئ محولةً من أحد المستشفيات الطرفية في حالةٍ حرجة، وتم التعامل معها بشكلٍ فوري؛ ما أسهم في سرعة التشخيص واتخاذ الإجراء الطبي اللازم لإنقاذ حياة الطفل.

المتحدث الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان، وعبر "سبق" شدّد على كافة الأُسر بمتابعة ومراقبة أطفالهم، وإبعاد المواد الخطرة عنهم، كذلك القطع المعدنية الصغيرة؛ حتى لا تُشكل خطورة على حياتهم.

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بالصور.. استخراج جسم غريب معدني ابتلعه طفل رضيع بالطائف
سبق

تمكن فريق طبي جراحي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج جسم غريب معدني من طفل رضيع عمره ثمانية أشهر، وإنقاذ حياته بعد قدرة الله سبحانه وتعالى.

وبإجراء الفحوص الطبية اللازمة اتضح وجود جسم معدني غريب على المريء، وبجوار مجرى التنفس مباشرةً، وعليه قرّر الفريق الطبي إجراء منظار عاجل واستخراج الجسم الغريب، وعقب انتهاء المنظار واستخراج الجسم الغريب عاود الطفل التنفس بشكلٍ طبيعي ولله الحمد.

يذكر أن الحالة كانت قد وصلت إلى الطوارئ محولةً من أحد المستشفيات الطرفية في حالةٍ حرجة، وتم التعامل معها بشكلٍ فوري؛ ما أسهم في سرعة التشخيص واتخاذ الإجراء الطبي اللازم لإنقاذ حياة الطفل.

المتحدث الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان، وعبر "سبق" شدّد على كافة الأُسر بمتابعة ومراقبة أطفالهم، وإبعاد المواد الخطرة عنهم، كذلك القطع المعدنية الصغيرة؛ حتى لا تُشكل خطورة على حياتهم.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
06:45 PM

بالصور.. استخراج جسم غريب معدني ابتلعه طفل رضيع بالطائف

من خلال منظار عاجل أُجري بمجمع الملك فيصل الطبي

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فهد العتيبي - الطائف
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7,771

تمكن فريق طبي جراحي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج جسم غريب معدني من طفل رضيع عمره ثمانية أشهر، وإنقاذ حياته بعد قدرة الله سبحانه وتعالى.

وبإجراء الفحوص الطبية اللازمة اتضح وجود جسم معدني غريب على المريء، وبجوار مجرى التنفس مباشرةً، وعليه قرّر الفريق الطبي إجراء منظار عاجل واستخراج الجسم الغريب، وعقب انتهاء المنظار واستخراج الجسم الغريب عاود الطفل التنفس بشكلٍ طبيعي ولله الحمد.

يذكر أن الحالة كانت قد وصلت إلى الطوارئ محولةً من أحد المستشفيات الطرفية في حالةٍ حرجة، وتم التعامل معها بشكلٍ فوري؛ ما أسهم في سرعة التشخيص واتخاذ الإجراء الطبي اللازم لإنقاذ حياة الطفل.

المتحدث الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان، وعبر "سبق" شدّد على كافة الأُسر بمتابعة ومراقبة أطفالهم، وإبعاد المواد الخطرة عنهم، كذلك القطع المعدنية الصغيرة؛ حتى لا تُشكل خطورة على حياتهم.

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