"أمانة جازان" تطلق منصة "نسق" لتنسيق ومتابعة أعمال البنى التحتية

لتسريع خدمات تصاريح الحفريات وعرض مؤشرات الأداء ‏لأصحاب القرار

أطلق أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، بالشراكة مع وكالة التراخيص والامتثال بالوزارة ووكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بالوزارة منصة خدمات تنسيق أعمال البنية التحتية "نسق".



وتفصيلًا: يأتي انطلاق المنصة لتلبية احتياج منطقة جازان لإدارة جميع عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد وتطبيق اللوائح، ‏وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات.



وتهدف المنصة لتسريع خدمات تصاريح الحفريات وعرض مؤشرات أداء التقارير ‏لأصحاب القرار والمختصين ‏وتحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته ‏وتوفير الكثير من الوقت والجهد.



ونوه "ابن سعيدان" ‏إلى أن أمانة منطقة جازان ‏من أوائل الأمانات في تطبيق إصدار تصاريح الحفريات الإلكترونية، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات‏ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات البلدية وتيسيرها ‏للمستفيدين ‏واستخدام وسائل التقنية الحديثة لما يحقق أهداف وبرنامج التحول الرقمي من رؤية المملكة ٢٠٣٠.