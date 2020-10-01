النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البنك الأوروبي للإنشاء": الانكماش الاقتصادي الناجم عن "كورونا" يفوق التوقعات

الجائحة أدت إلى ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة

ذكر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم (الخميس)، أنه يتوقع انكماشاً اقتصادياً أكبر في العام الحالي، وتعافياً أضعف في 2021 للدول الواقعة في منطقته، مشيراً إلى أن تداعيات جائحة كورونا كانت أطول من المتوقع.

وأضاف البنك أنه يتوقع الآن أن يكون متوسط الانكماش في 38 اقتصاداً يستثمر بها، تشمل إستونيا ومصر والمغرب ومنغوليا، 3.9 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة انكماش 3.5 بالمئة، كما يتوقع أيضاً أن يسجل النمو في منطقته 3.6 بالمئة في 2021، وفقاً لـ "رويترز".

وبين أن ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج وتراجع أسعار السلع الأولية؛ أدى لتفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وأوضح البنك أن بعض القطاعات مثل السياحة قد تواجه ضرراً دائماً في المدى الأطول.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"البنك الأوروبي للإنشاء": الانكماش الاقتصادي الناجم عن "كورونا" يفوق التوقعات
سبق

ذكر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم (الخميس)، أنه يتوقع انكماشاً اقتصادياً أكبر في العام الحالي، وتعافياً أضعف في 2021 للدول الواقعة في منطقته، مشيراً إلى أن تداعيات جائحة كورونا كانت أطول من المتوقع.

وأضاف البنك أنه يتوقع الآن أن يكون متوسط الانكماش في 38 اقتصاداً يستثمر بها، تشمل إستونيا ومصر والمغرب ومنغوليا، 3.9 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة انكماش 3.5 بالمئة، كما يتوقع أيضاً أن يسجل النمو في منطقته 3.6 بالمئة في 2021، وفقاً لـ "رويترز".

وبين أن ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج وتراجع أسعار السلع الأولية؛ أدى لتفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وأوضح البنك أن بعض القطاعات مثل السياحة قد تواجه ضرراً دائماً في المدى الأطول.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:19 PM

"البنك الأوروبي للإنشاء": الانكماش الاقتصادي الناجم عن "كورونا" يفوق التوقعات

الجائحة أدت إلى ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
552

ذكر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم (الخميس)، أنه يتوقع انكماشاً اقتصادياً أكبر في العام الحالي، وتعافياً أضعف في 2021 للدول الواقعة في منطقته، مشيراً إلى أن تداعيات جائحة كورونا كانت أطول من المتوقع.

وأضاف البنك أنه يتوقع الآن أن يكون متوسط الانكماش في 38 اقتصاداً يستثمر بها، تشمل إستونيا ومصر والمغرب ومنغوليا، 3.9 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة انكماش 3.5 بالمئة، كما يتوقع أيضاً أن يسجل النمو في منطقته 3.6 بالمئة في 2021، وفقاً لـ "رويترز".

وبين أن ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج وتراجع أسعار السلع الأولية؛ أدى لتفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وأوضح البنك أن بعض القطاعات مثل السياحة قد تواجه ضرراً دائماً في المدى الأطول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,011

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة