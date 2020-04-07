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السودان تسجل حالتي إصابة بكورونا وارتفاع الحالات إلى 14

إعلان حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالة رقم 13 هي لسوداني في السبعينيات من العمر ليس لديه تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لشخص مصاب، بينما الحالة 14 لسوداني في الأربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.

وأكّدت وزارة الصحة شروعها في إعلان حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم، داعية جميع المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الإعلام، وأن يتصلوا إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأيٍّ من الحالات المعلنة.

فيروس كورونا الجديد

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السودان تسجل حالتي إصابة بكورونا وارتفاع الحالات إلى 14
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالة رقم 13 هي لسوداني في السبعينيات من العمر ليس لديه تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لشخص مصاب، بينما الحالة 14 لسوداني في الأربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.

وأكّدت وزارة الصحة شروعها في إعلان حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم، داعية جميع المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الإعلام، وأن يتصلوا إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأيٍّ من الحالات المعلنة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:24 PM

السودان تسجل حالتي إصابة بكورونا وارتفاع الحالات إلى 14

إعلان حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالة رقم 13 هي لسوداني في السبعينيات من العمر ليس لديه تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لشخص مصاب، بينما الحالة 14 لسوداني في الأربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.

وأكّدت وزارة الصحة شروعها في إعلان حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم، داعية جميع المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الإعلام، وأن يتصلوا إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأيٍّ من الحالات المعلنة.

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