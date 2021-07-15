"العسيري"مديرًا تنفيذيًا لنادي أبها

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي أبها الرياضي عن تعيين خالد العسيري مديرًا تنفيذيًا للنادي جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، وفي بداية الاجتماع قدم رئيس النادي شكره وتقديره لوزارة الرياضة ممثلةً في وزيرها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد اعتماد المجلس.



كما قدم "الحديثي" شكره وتقديره لسمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على استقباله لفريق التايكوندو بمناسبة حصولهم على كأس التفوق العام.