النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعامل فصول وحواجز للطاولات.. إعلان "ضوابط الاحترازات بالمدارس"

أوضحتها "الصحة" ومنها عدم تجاوز 50% من طاقة الحافلات الاستيعابية

أعلنت وزارة الصحة، عن جملة من الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية، وذلك لضمان عدم تفشي فيروس كورونا بالمدارس.

وفيما يتعلق بالتباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية، أكدت الوزارة، ضرورة إعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

وشددت الوزارة، على ضرورة مراعاة ألا تكون الطاولات وجهاً لوجه وتركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي توزع عليها الطلبة.

وفيما يتعلق بالتباعد الجسدي داخل الحافلة المدرسية، أكدت الوزارة، ضرورة ترك الصف الأول فارغًا والتزام الطالب بالمقعد ذاته طوال الرحلة، وعدم تجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طول مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

وأكدت ضرورة التباعد بمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر وترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين من الحافلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المعامل فصول وحواجز للطاولات.. إعلان "ضوابط الاحترازات بالمدارس"
سبق

أعلنت وزارة الصحة، عن جملة من الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية، وذلك لضمان عدم تفشي فيروس كورونا بالمدارس.

وفيما يتعلق بالتباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية، أكدت الوزارة، ضرورة إعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

وشددت الوزارة، على ضرورة مراعاة ألا تكون الطاولات وجهاً لوجه وتركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي توزع عليها الطلبة.

وفيما يتعلق بالتباعد الجسدي داخل الحافلة المدرسية، أكدت الوزارة، ضرورة ترك الصف الأول فارغًا والتزام الطالب بالمقعد ذاته طوال الرحلة، وعدم تجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طول مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

وأكدت ضرورة التباعد بمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر وترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين من الحافلة.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
07:00 PM

المعامل فصول وحواجز للطاولات.. إعلان "ضوابط الاحترازات بالمدارس"

أوضحتها "الصحة" ومنها عدم تجاوز 50% من طاقة الحافلات الاستيعابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
1,871

أعلنت وزارة الصحة، عن جملة من الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية، وذلك لضمان عدم تفشي فيروس كورونا بالمدارس.

وفيما يتعلق بالتباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية، أكدت الوزارة، ضرورة إعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

وشددت الوزارة، على ضرورة مراعاة ألا تكون الطاولات وجهاً لوجه وتركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي توزع عليها الطلبة.

وفيما يتعلق بالتباعد الجسدي داخل الحافلة المدرسية، أكدت الوزارة، ضرورة ترك الصف الأول فارغًا والتزام الطالب بالمقعد ذاته طوال الرحلة، وعدم تجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طول مدة الرحلة عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

وأكدت ضرورة التباعد بمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة، وترك مساحة مقعد بين كل طالب وآخر وترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين من الحافلة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,476

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة