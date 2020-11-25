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بالفيديو.. تفكيك شبكات ألغام حوثية داخل منازل مواطنين غرب اليمن

الميليشيات فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجَّرت الأهالي منها

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني اليوم الأربعاء نزع وتفكيك ألغام حوثية في المناطق المحررة حديثًا، بينها شبكات زرعتها الميليشيات داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي البلاد، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، تمكَّنت هندسة القوات المشتركة خلال الأسبوع الجاري من نزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة حديثًا، بينها شبكات زرعتها داخل منازل المواطنين في مديرية حيس.

وأفاد إعلام القوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجَّرت الأهالي منها، وتحتاج إلى الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها.

وأكد أن إجرام ميليشيات الحوثي بلغ إلى حد زرع الألغام بأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين.

ووزَّع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقطع فيديو برفقة فريق هندسي أثناء نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل قرية العقد في ضواحي حيس.

وتُظهر المشاهد لحظة نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل منازل المواطنين؛ الأمر الذي يعد جريمة حرب؛ تكفي لجر ميليشيات الحوثي إلى محاكمة دولية.

وكانت هندسة القوات المشتركة قد اكتشفت في وقت سابق حقل ألغام فردية محرَّمة دوليًّا، زرعته الميليشيات التابعة لإيران على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

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بالفيديو.. تفكيك شبكات ألغام حوثية داخل منازل مواطنين غرب اليمن
سبق

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني اليوم الأربعاء نزع وتفكيك ألغام حوثية في المناطق المحررة حديثًا، بينها شبكات زرعتها الميليشيات داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي البلاد، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، تمكَّنت هندسة القوات المشتركة خلال الأسبوع الجاري من نزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة حديثًا، بينها شبكات زرعتها داخل منازل المواطنين في مديرية حيس.

وأفاد إعلام القوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجَّرت الأهالي منها، وتحتاج إلى الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها.

وأكد أن إجرام ميليشيات الحوثي بلغ إلى حد زرع الألغام بأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين.

ووزَّع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقطع فيديو برفقة فريق هندسي أثناء نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل قرية العقد في ضواحي حيس.

وتُظهر المشاهد لحظة نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل منازل المواطنين؛ الأمر الذي يعد جريمة حرب؛ تكفي لجر ميليشيات الحوثي إلى محاكمة دولية.

وكانت هندسة القوات المشتركة قد اكتشفت في وقت سابق حقل ألغام فردية محرَّمة دوليًّا، زرعته الميليشيات التابعة لإيران على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
12:12 AM

بالفيديو.. تفكيك شبكات ألغام حوثية داخل منازل مواطنين غرب اليمن

الميليشيات فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجَّرت الأهالي منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني اليوم الأربعاء نزع وتفكيك ألغام حوثية في المناطق المحررة حديثًا، بينها شبكات زرعتها الميليشيات داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي البلاد، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، تمكَّنت هندسة القوات المشتركة خلال الأسبوع الجاري من نزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة حديثًا، بينها شبكات زرعتها داخل منازل المواطنين في مديرية حيس.

وأفاد إعلام القوات المشتركة بأن الميليشيات التابعة لإيران فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجَّرت الأهالي منها، وتحتاج إلى الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها.

وأكد أن إجرام ميليشيات الحوثي بلغ إلى حد زرع الألغام بأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين.

ووزَّع الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقطع فيديو برفقة فريق هندسي أثناء نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل قرية العقد في ضواحي حيس.

وتُظهر المشاهد لحظة نزع وتفكيك شبكة ألغام داخل منازل المواطنين؛ الأمر الذي يعد جريمة حرب؛ تكفي لجر ميليشيات الحوثي إلى محاكمة دولية.

وكانت هندسة القوات المشتركة قد اكتشفت في وقت سابق حقل ألغام فردية محرَّمة دوليًّا، زرعته الميليشيات التابعة لإيران على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

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