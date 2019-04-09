"مستشفى ظلم" يحتفل بـ"يوم الصحة العالمي".. ويعرّف الزوّار بـ"خدماته"

يقام تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة"

احتفل مستشفى ظلم العام بـ"يوم الصحة العالمي"، والذي يقام تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة".

ودشن مدير المستشفى الصيدلي نبيه الذيابي الفعاليات التي نظمتها إدارة العلاقات والتوعية الصحية وإدارة التغذية العلاجية.

واشتملت الفعاليات التي أطلقها المستشفى على تنظيم ركن توعوي قدمت من خلاله رسائل توعوية تعرف المراجعين بالتغطية الصحية الشاملة، والخدمات والدعم الذي تقدمه المنشآت الصحية، وكيفية الحصول عليها.

وقدم المستشفى للزوار معلومات بالخدمات الصحية التي يقدمها، وكيفية الحصول عليها، كما وزعت مجموعة من الهدايا على زوّار الركن التوعوي.

واستثمر المستشفى لوحاته الإعلانية في تفعيل الحملة من خلال بث عدد من المواد التوعوية عن أهمية التحاليل والفحوصات الدورية، وأهمية تناول الفواكة والخضراوات، وممارسة الرياضة، والنسب الطبيعة للسكري وضغط الدم والكوليسترول.