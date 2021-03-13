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المسحل يلتقي بـ"باتريس موتسيبي" بعد تزكيته.. لمناقشة سبل التعاون المشترك

على هامش الجمعية الـ 43 تحت شعار "الوحدة المستقبل وكرة القدم الإفريقية"

قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل التهنئة لباتريس موتسيبي بمناسبة تزكيته رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت تهنئة المسحل خلال لقائه بباتريس موتسيبي على هامش الجمعية العامة العادية الـ 43 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي عقدت بالعاصمة المغربية، وأقيمت تحت شعار "الوحدة، المستقبل وكرة القدم الإفريقية".

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والإفريقي ضمن إطار خطة اتحاد الكرة لتعزيز الشراكات والعلاقات القارية والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم.

كما قدم المسحل باسم وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دعوة رسمية لباتريس موتسيبي لزيارة السعودية لخلق مزيد من التعاون المشترك.

الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل يلتقي بـ"باتريس موتسيبي" بعد تزكيته.. لمناقشة سبل التعاون المشترك
سبق

قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل التهنئة لباتريس موتسيبي بمناسبة تزكيته رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت تهنئة المسحل خلال لقائه بباتريس موتسيبي على هامش الجمعية العامة العادية الـ 43 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي عقدت بالعاصمة المغربية، وأقيمت تحت شعار "الوحدة، المستقبل وكرة القدم الإفريقية".

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والإفريقي ضمن إطار خطة اتحاد الكرة لتعزيز الشراكات والعلاقات القارية والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم.

كما قدم المسحل باسم وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دعوة رسمية لباتريس موتسيبي لزيارة السعودية لخلق مزيد من التعاون المشترك.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
08:19 PM

المسحل يلتقي بـ"باتريس موتسيبي" بعد تزكيته.. لمناقشة سبل التعاون المشترك

على هامش الجمعية الـ 43 تحت شعار "الوحدة المستقبل وكرة القدم الإفريقية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل التهنئة لباتريس موتسيبي بمناسبة تزكيته رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت تهنئة المسحل خلال لقائه بباتريس موتسيبي على هامش الجمعية العامة العادية الـ 43 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي عقدت بالعاصمة المغربية، وأقيمت تحت شعار "الوحدة، المستقبل وكرة القدم الإفريقية".

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والإفريقي ضمن إطار خطة اتحاد الكرة لتعزيز الشراكات والعلاقات القارية والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم.

كما قدم المسحل باسم وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دعوة رسمية لباتريس موتسيبي لزيارة السعودية لخلق مزيد من التعاون المشترك.

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