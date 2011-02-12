النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس نادي النصر يصف الأخطاء التحكيمية في مباراة الاتحاد بالمهزلة

وصف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالمهزلة التحكيمية بكل المقاييس.

وقال آل معمر في تغريدة، نشرها بعد المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان الـ(فار) يعمل؟".

وأضاف متسائلاً: "لماذا المتضرر دائمًا واحد، والمستفيدون دائمًا هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟".

وتابع: "هناك من يصرف مئات الملايين، وهناك من يعمل ويتعب، وفي النهاية تغيب العدالة بأحداث غريبة ولا تصدق. مَن المتسبب في ذلك؟".

وكان الاتحاد قد تغلب على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل مساء الجمعة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ 20 لدوري المحترفين.

الاتحاد النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس نادي النصر يصف الأخطاء التحكيمية في مباراة الاتحاد بالمهزلة
سبق

وصف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالمهزلة التحكيمية بكل المقاييس.

وقال آل معمر في تغريدة، نشرها بعد المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان الـ(فار) يعمل؟".

وأضاف متسائلاً: "لماذا المتضرر دائمًا واحد، والمستفيدون دائمًا هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟".

وتابع: "هناك من يصرف مئات الملايين، وهناك من يعمل ويتعب، وفي النهاية تغيب العدالة بأحداث غريبة ولا تصدق. مَن المتسبب في ذلك؟".

وكان الاتحاد قد تغلب على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل مساء الجمعة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ 20 لدوري المحترفين.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
12:20 AM

رئيس نادي النصر يصف الأخطاء التحكيمية في مباراة الاتحاد بالمهزلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
5,449

وصف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالمهزلة التحكيمية بكل المقاييس.

وقال آل معمر في تغريدة، نشرها بعد المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان الـ(فار) يعمل؟".

وأضاف متسائلاً: "لماذا المتضرر دائمًا واحد، والمستفيدون دائمًا هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟".

وتابع: "هناك من يصرف مئات الملايين، وهناك من يعمل ويتعب، وفي النهاية تغيب العدالة بأحداث غريبة ولا تصدق. مَن المتسبب في ذلك؟".

وكان الاتحاد قد تغلب على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل مساء الجمعة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ 20 لدوري المحترفين.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة