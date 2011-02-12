رئيس نادي النصر يصف الأخطاء التحكيمية في مباراة الاتحاد بالمهزلة

وصف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالمهزلة التحكيمية بكل المقاييس.



وقال آل معمر في تغريدة، نشرها بعد المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان الـ(فار) يعمل؟".



وأضاف متسائلاً: "لماذا المتضرر دائمًا واحد، والمستفيدون دائمًا هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟".



وتابع: "هناك من يصرف مئات الملايين، وهناك من يعمل ويتعب، وفي النهاية تغيب العدالة بأحداث غريبة ولا تصدق. مَن المتسبب في ذلك؟".



وكان الاتحاد قد تغلب على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل مساء الجمعة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ 20 لدوري المحترفين.